Ligue des Champions : le PSG doit enchaîner face au Maccabi Haïfa

Dans son copieux calendrier, le Paris SG espère digérer au mieux un lointain voyage en Israël et confirmer chez le modeste Maccabi Haïfa ses bons débuts en Ligue des champions, mercredi (21h00), pour la 2e journée.

Neymar et Mbappé sont attendus au stade Sammy-Ofer

C'est à 4.500 kilomètres que le PSG joue son deuxième match de ligue des champions ce mercredi. Après avoir croqué la Juventus Turin (2-1), le PSG débarque en grand favori sur les bords de la Méditerranée, dans le nord d'Israël, avec ses stars mondiales, Neymar, en très grande forme, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

S'il pourra compter sur sa "NMM" devant, le PSG devra toutefois faire sans Presnel Kimpembe, victime d'une lésion musculaire, en défense, pour tenter d'exorciser le mauvais souvenir de 1998. Les Parisiens s'étaient alors inclinés 3-2 à Haïfa (1-1 à l'aller au Parc), tombant au premier tour de la dernière édition de la Coupe des Coupes (C2). C'était certes il y a près d'un quart de siècle, mais la méfiance restera de mise dans le clan parisien, d'autant que le Maccabi a bien résisté pendant une période au Benfica la semaine dernière à Lisbonne avant de s'incliner (2-0).

24 ans plus tard, retour à Haïfa

Eric Rabesandratana notre consultant a un souvenir particulier de Haïfa. Défenseur du PSG à l'époque, lui et ses coéquipiers ont été éliminé à Haïfa en 1998 en 16ème de finale de Coupe des Coupes (1-1, 2-3). Chez nos confrères de l'AFP, "Rabé" a expliqué qu'il n'a "pas d'inquiétude" avant ce match.

Ce qui va faire la différence, c'est leur implication, s'ils arrivent en touristes ou s'ils sont décidé à faire les efforts pour tuer le match" et d'enchaîner "Il y a un match sérieux à faire, mais cette année ils sont sérieux à tous les matches", poursuit l'ancien défenseur central, avant d'ajouter, sourire en coin: "En plus, tous les amoureux des stats vont vouloir briller...

Sur son talent et sa forme actuelle, un nul et huit victoires toutes compétitions confondues, le PSG semble nettement au-dessus du Maccabi, où il faut surveiller le milieu surinamien Tjaronn Chery ou le buteur haïtien Frantzdy Pierrot, qui vient de Guingamp (2019-2022). Haïfa compte également deux Français dans ses rangs, l'arrière-gauche Pierre Cornud et un défenseur central formé au PSG, Dylan Batubinsika, qui a joué le premier match à Benfica.

1.500 fans du PSG attendus

Pour ce match où l'ambiance s'annonce bouillante avec la présence de 33.500 fans du Maccabi. Le PSG de son côté va compter sur la présence de 600 fans qui viennent de l'hexagone et 900 autres qui viennent de tout Israël (PSG Club Israël). De son côté, le Collectif Ultras Paris a décidé de "boycotter" ce déplacement, le groupe principal de supporters du PSG dénonce des" restrictions attentatoires à (ses) libertés"

Maccabi Haïfa - PSG, soirée spéciale de 20h à minuit sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Bruno Salomon, Pia Clemens et Eric Rabesandratana