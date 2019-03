Ligue des Champions : le PSG doit valider son billet pour les quarts contre Manchester United

Paris, France

Au PSG depuis deux ans, on n'aime plus trop les statistiques de Ligue des Champions. Pourtant même si la remontada est encore dans toutes les têtes, il faut le savoir 100% des équipes ayant remportés le match aller à l'extérieur 2 à 0 se sont qualifiées pour le tour suivant. Paris est donc en ballottage très favorable avant son match retour face à Manchester United (21h, ce mercredi soir).

"On est à la mi-temps de ce huitième de finale"

Du côté des joueurs en tout cas pas question de s'emballer malgré le score du match aller (2-0, le 12 février dernier). Après le match de Caen samedi dernier, Marquinhos était très clair sur l'état d'esprit des parisiens "On est à la mi-temps de ce huitième de finale très important. Il nous reste à finir le boulot à la maison, il faut faire la même chose que là-bas, avec la même mentalité. Je pense qu’on peut le faire."

De son côté, Thomas Tuchel demande même à ses joueurs d'oublier le score du match aller "C'est nécessaire d'oublier l'aller. La performance était très bien à l'aller. Il faut refaire cette performance. Savoir ce qu'on a fait très bien, bien, la structure et nos principes de jeu. C'est le défi d'oublier le résultat et de se concentrer sur la performance. C'est le même match que si on avait fait nul ou perdu. On ne peut pas se laisser influencer par le résultat de l'aller. Si tu joues un huitième, tu joues deux fois à 100%. Après, le résultat est ce qu'il est."

La même équipe qu'au match aller ?

Que nous réserve Thomas Tuchel pour ce match retour ? Un changement tactique, un nouveau 11 de départ, les paris sont ouverts. Selon toute vraisemblance, le technicien allemand devrait aligner le même onze qu'à Old Trafford (Buffon, Kimpembe, Silva, Kehrer, Marquinhos, Alves, Bernat, Verratti, Draxler, Di Maria et Mbappé) à moins qu'il ne densifie son milieu de terrain en alignant Léandro Paredes "Manchester aime jouer en 4-4-2 à l'extérieur, en losange. On doit trouver une solution. On veut toujours donner le rythme et contrôler le match dans le camp adverse. C'est le défi."

Manchester United très... trop diminué

Avant ce huitième de finale de Ligue des Champions, Manchester United était sur une grosse dynamique. Au match aller, le PSG a enrayé la machine et avant ce match retour les Mancuniens sont dans un drôle d'état.

Une dizaine de joueurs absents comme Matic, Mata, Pogba, Lingard, Martial ou encore Sanchez sont forfaits ou suspendus.

Ole Gunar Solskjaer l'entraîneur de Manchester United refuse d'abdiquer et croit encore aux chances de son équipe "C’est une tâche difficile mais on peut le faire. Il n’y a pas de mission impossible. On doit marquer rapidement et après, rien n’est impossible dans le foot. Si on marque en premier, on va y croire et eux, peut-être douter."

🏆 Ligue des Champions

🎙 Solskjaer : "J'espère qu'on pourra arrêter Mbappé" pic.twitter.com/goK83lTpSH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 5, 2019

Neymar en tribune, Cavani apte et dans les 18 ?

Sauf changement de programme, Neymar débarque ce mercredi à Paris. Le brésilien a fait une partie de sa rééducation au Brésil. Il est attendu en tribune ce soir pour encourager ses coéquipiers.

Un peu plus tôt dans la matinée, Thomas Tuchel va trancher pour Edinson Cavani. L'attaquant uruguayen a travaillé dur pour tenter de revenir à temps et être dans le groupe face à Manchester United. Pourtant son entraîneur hésite "Il a fait les deux derniers entraînements avec l'équipe. Mais on a décidé ensemble qu'on décidera demain pour le match contre Manchester. On doit attendre."

