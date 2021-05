Ligue des Champions : le PSG éliminé en demi-finale par Manchester City (0-2)

Impuissants. Voilà le qualificatif qui résume peut-être le mieux les joueurs du Paris Saint-Germain ce mardi soir, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, sur la pelouse de Manchester City. Face à une équipe anglaise extrêmement bien organisée, le PSG s'est incliné 2 buts à 0 et n'a jamais été en mesure de refaire son retard pris au match aller lors de la défaite 2 buts à 1 au Parc des Princes.

Un bourreau nommé Mahrez

Les choses se sont compliquées dès la 11e minute et l'ouverture du score de Riyad Mahrez sur la première action des Citizens. Arrêtés, surpassés tactiquement, les Parisiens n'ont guère inquiété Manchester City que sur une tête flottante de Marquinhos sur la barre (17e) et une frappe loupée de Di Maria devant la cage quasi vide après une mauvaise relance d'Ederson (19e). Sans plus de solution au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain s'est fait punir sur un contre conclu de nouveau par Mahrez peu après l'heure de jeu (63e). Le PSG a même perdu ses nerfs juste après le deuxième but, comme en témoigne le mauvais geste d'Angel Di Maria, exclu pour avoir écrasé sa semelle sur le pied de Fernandinho, dans un geste d'humeur (69e).

La suite pour le PSG c'est la course au titre en Ligue 1 qui se poursuit dimanche à 21h face au Stade Rennais, avant la demi-finale de coupe de France à Montpellier le mercredi 12 mai.