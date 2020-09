LIGUE DES CHAMPIONS - Le PSG fixé sur son groupe jeudi après-midi

C'est un rendez-vous annuel qu'apprécie particulièrement les supporters du PSG et ceux aussi des autres clubs qualifiés en Ligue des champions. Aujourd'hui, à 17 heures a lieu le tirage au sort de la phase de groupes qui se déroulera du 20 octobre au 9 décembre prochain.

La finale de la Ligue des champions est prévue le 29 mai à Istanbul (turquie) mais avant de s'imaginer à nouveau en finale de la plus belle des compétitions, le PSG va devoir mener une édition 2020-21 au pas de charge. Crise sanitaire oblige, les phases de groupes vont se jouer plus rapidement que d'habitude avec par exemple les 3 premières journées en 3 semaines (du 20 octobre au 3 novembre).

32 clubs sont engagés pour cette phase de groupes avec 3 clubs français, le PSG, Rennes et Marseille.

Le calendrier global de la saison 2020-21 © Visactu

France Bleu Paris a réalisé son propre tirage au sort

Nous avons découvert sur les réseaux sociaux un simulateur de tirage au sort pour la phase de groupes de ligue des champions. Et bien sûr, nous n'avons pas résisté. Nous souhaitions voir contre qui le PSG pouvait tomber... et bien nous avons hérité d'un groupe bien épicé ... PSG, Barcelone (esp), Inter Milan (ita) et Lokomotiv (rus) .

Simulation de tirage réalisée avec draw.inker.one

Chapeau 1 Chapeau 2

Bayern Munich (All) Barcelone (Esp)

Seville FC (Esp) Atlético de Madrid (Esp)

Real Madrid (esp) Manchester City (Ang)

Liverpool (Ang) Manchester United (Ang)

Juventus (Ita) Shakhtar Donetsk (Ukr)

PSG (Fra) Dortmund (All)

Zenit (Rus) Chelsea (Ang)

Porto (Port) Ajax Amsterdam (Ned)

Chapeau 3 ou 4

RB Leipzig (All), Inter Milan (Ita), Lazio Rome (Ita), Atalanta Bergame (Ita), Lokomotiv Moscou (Rus), Marseille (Fra), Club de Bruges (Bel) Mönchengladbach (All), Başakşehir (TUR), Rennes (FRA).... Six autres équipes seront qualifiées via les barrages ce mercredi soir.