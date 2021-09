Ligue des Champions : le PSG, favori de la compétition, lance sa campagne européenne en Belgique

Messi et Mbappé devraient comme Neymar débuter cette rencontre face à Bruges

Le Paris-Saint-Germain ne pouvait pas rêver meilleur adversaire pour débuter sa campagne européenne. Le Cercle Bruges a un effectif de qualité mais clairement le champion en titre de Belgique et actuel leader de la Jupiler League ne boxe pas franchement dans la même catégorie que le PSG. Un Paris-Saint-Germain qui ce mercredi soir pour débuter sa campagne européenne va sûrement aligner pour la première fois de son histoire son trio magique : Neymar, Messi et Mbappé.

La déclaration

Lors de sa conférence de presse d'avant match, Mauricio Pochettino l'entraîneur parisien est revenu sur le statut de grand favori qui colle au maillot du PSG

Avec les noms alignés, on peut avoir le sentiment qu'on est l'équipe à battre", mais c'est Chelsea, le tenant du titre, qui est l'équipe à battre, il s'est renforcé, il a investi bien plus d'argent que le PSG. Mais je n'ai aucun problème avec ce statut de favori. Nous sommes un club qui a acheté plein de joueurs cet été et a recruté des noms très importants, mais il faut convertir tout cela en équipe, comme l'a fait Chelsea l'année passée.

Avec quel 11 de départ au PSG ?

Pour ce match en Belgique, le PSG doit se passer de Angel Di maria et Gana Gueye suspendus et Sergio Ramos et Marco Verratti blessés.

Premier point d'interrogation, qui va garder la cage du PSG ? Navas ou Donnaruma ? "On verra ça match après match" a expliqué Mauricio Pochettino. En défense, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Diallo devraient être alignés. Au milieu de terrain, on ne voit pas comme après son super début de saison, Ander Herrera ne pourrait pas se retrouver aligner au côté de Wijnaldum et Paredes.

Enfin devant sauf coup de tonnerre, Paris va aligner Messi, Neymar et Mbappé. Un trio d'attaque qui fait saliver la Terre entière et qui va donc jouer ses premières minutes ensemble face à Bruges.

On se connait, non ?

Outre le fait de retrouver ce soir en défense centrale du côté de Bruges le titi parisien (formé au PSG) Stanley Nsoki, la confrontation entre le Cercle Bruges est surtout placé sous le signe d'une revanche pour les Belges.

Saison 2019-20, Bruges et Paris se sont déjà affrontés en phase de poule. Au match aller le 22 octobre, au Stade Jan-Breydel, le PSG grâce à un doublé de Icardi et un triplé de Mbappé a balayé les bleus noirs du Cercle de Bruges. Au retour, le 6 novembre, le PSG s'est imposé plus petitement 1 à 0 (Mauro Icardi).

Cette double confrontation en Ligue des champions est la seule dans l'histoire des deux équipes.

Bruges - PSG, émission spéciale 20H à minuit sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes et toute son équipe Ligue des Champions.