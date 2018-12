Ligue des Champions : le PSG avec 500 supporters à Belgrade

Belgrade, Serbie

Pendant quelques semaines, la rumeur a couru qu'il n'y aurait pas de déplacement pour les supporters du PSG à Belgrade. Le contexte était brûlant après le 6-1 du match aller, les soupçons de match truqué et les violences autour du Parc des Princes à la fin de la rencontre.

Et puis, il y a deux semaines, le club a tranché, pas question de ne pas se déplacer sans ses fans. Dans l'ambiance bouillante du Stadion rajko mitic, plus connu par les fans de football sous le nom de "Marakana", 500 supporters du PSG vont faire le déplacement. Face aux 55.000 Belgradois, il va falloir donner de la voix pour se faire entendre dans l'enceinte la plus chaude d'Europe.

Le tunnel que doivent traverser les supporters visiteurs au stade de l'Étoile rouge de Belgrade 😱 pic.twitter.com/Xqck3h1Suz — Vines Foot (@vinesfoot) November 7, 2018

"Il faut absolument soutenir Paris"

Ce déplacement est encadré par le PSG. Deux avions sont affrétés pour les fans qui se rendent en Serbie. Départ ce mardi à 13h de Paris pour Mat (du 77), un supporter que nous avons contacté via les réseaux sociaux et qui va se rendre au Marakana "J'avoue j'ai hésité à faire le déplacement vu l'ambiance là-bas. Mais il faut absolument soutenir Paris, il faut qu'on les pousse jusqu'au bout. Il faut qu'il se qualifie. C'est un stade mythique, ça représente une très grosse ambiance, ça va être compliqué de se faire entendre mais on va tout donner. Il faudra faire très attention quand même dans le stade. C'est de l'amour un peu sado-maso pour le PSG, mais il faut que l'on soit présents.". Retour pour les fans prévus dès la fin du match.

Etoile Rouge Belgrade - PSG, soirée spéciale sur France Bleu Paris dès 20 heures à la radio et en facebooklive