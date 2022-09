Ligue des Champions : le PSG de Christophe Galtier passe son premier gros test face à la Juventus Turin (Ita)

Les joutes européennes sont ainsi faites, il aura fallu attendre près d'un quart de siècle pour que le PSG retrouve la Juventus Turin sur son chemin européen. La dernière fois que la vieille dame est venue à Paris en janvier 1997, elle avait tout simplement humilié le club parisien 6 buts à 1 en Super coupe de l'Uefa (match retour 3-1). Ce mardi à 21h au Parc des Princes, les deux clubs se retrouvent pour la première journée de la poule H de Ligue des Champions.

Paris est-il prêt pour le choc ?

Si l'on regarde le début de saison du PSG, nombreux sont les feux qui sont au vert. Leader de Ligue 1 avec une attaque de feu (24 buts marqués), l'équipe propose un jeu agréable, le groupe semble bien vivre et pour le capitaine Marquinhos son équipe est prête pour défier la Juventus Turin "L’équipe a bien travaillé jusqu’à présent, c’était la meilleure des préparations" nous a expliqué le brésilien à la sortie du match de Nantes puis d'enchaîner "après en Ligue des champions, on sait qu’il y a toujours un contexte différent, ce sont des matchs à part. La bonne préparation est faite, mais maintenant il faut assurer en réalisant un super match à la maison pour gagner."

De son côté Kylian Mbappé a été interrogé sur les ambitions du PSG pour cette saison en Ligue des Champions : "je veux toujours gagner. Mon objectif quand je rentre sur un terrain, c'est de tout faire pour ramener la victoire. La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile, les grandes équipes se sont renforcées, elles sont prêtes et armées pour gagner. On va se battre avec nos armes et tout faire pour aller le plus loin possible."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Important à souligner, c'est la première fois depuis très longtemps que le PSG arrive sur une rencontre de Ligue des Champions au complet. L'effectif est sur pieds pour cette rencontre.

Premier gros test pour Christophe Galtier

Depuis qu'il est arrivé au PSG en juillet dernier, tout va bien pour Christophe Galtier. Son équipe joue bien, il gère pour l'instant bien les égos, il a des résultats mais il le sait, tout le monde l'attend au tournant. Son manque d'expérience sur la scène européenne fait tiquer certains fans du PSG. La statistique est d'ailleurs terrible: sur les 6 matchs de Ligue des Champions qu'il a coaché, Christophe Galtier n'a pas réussi à remporter un seul match (1 nul et 5 défaites). Clairement, le coach parisien joue gros sur ce premier match car il tombe en plus sur le stratège italien Massimiliano Allegri : "la pression, je l'ai prise le jour où j'ai accepté le rôle. Est-ce que j'ai une pression supplémentaire dans cette compétition ? Pas du tout. J'ai envie de la jouer, de montrer ce dont on est capables."

La Juventus arrive avec des "ex" du PSG

Au PSG, les supporters se méfient souvent de leurs "ex". Les anciens joueurs aiment bien faire des misères au club de la capitale et attention, la Juventus possède en son sein quatre anciens joueurs du PSG : Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Moïse Keane et Leandro Paredes. Ces trois-là vont avoir à coeur de briller face au Paris-Saint-Germain avec qui ça s'est plus ou moins bien terminé. Reste à savoir s'ils seront titulaires , Paredes découvre sa nouvelle équipe, Rabiot est de retour de blessure, Kean ne respire pas la santé et Di Maria est, lui, finalement forfait. En tout cas ex ou pas, Marquinhos s'attend à un match compliqué face aux bianconeri :

Il y a des amis là-bas, j’ai joué contre eux quand j’étais en Italie, mais ça fait longtemps. L’équipe a changé. Il y a toujours ce caractère italien, ce physique, beaucoup de tactique. C’est une équipe qui met beaucoup d’engagement. Il ne faut pas s’attendre à un match tranquille, ce sera un match de haut-niveau. On devra bien le négocier, ce sont des points importants pour la qualification.

Même son de cloche chez l'entraîneur parisien, Christophe Galtier sait bien que la Juventus ne respire pas la santé mais il se méfie quand même : "on dit en ce moment que la Juve est en difficultés, mais elle est invaincue en Serie A et n'a encaissé que deux buts. Elle est difficile à manœuvrer, c'est dur de se créer des situations. Et puis on y revient souvent, les transitions, sur lesquelles la Juventus est très forte, avec des joueurs de qualité qui prennent vite la profondeur et Vlahovic à la pointe de l'attaque. Je suis confiant quant à notre capacité de jouer, les joueurs commencent à avoir des repères dans notre système. Il faudra insister sur notre animation offensive."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix