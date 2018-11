Ligue des Champions - Le PSG peut nourrir des regrets après son nul à Naples (1-1)

Ce mardi, le PSG a tenu tête à Naples dans son stade de San Paolo. Pour la 4ème journée des poules de Ligue des Champions, Napolitains et Parisiens se sont quittés sur un score nul de un partout. Dans la poule C, le PSG est toujours troisième mais toujours en course pour une qualification.

Le PSG ne devait pas perdre, le PSG n'a pas perdu mais Paris peut nourrir des regrets après son bon match face à Naples. Un score de un partout (1-1) après avoir mené 1 à 0 grâce à un but de Juan Bernat (45' 0-1). L'égalisation est venue sur un temps fort napolitain et un grossière erreur de Thiago Silva qui a obligé Buffon a faire faute et donner un penalty aux italiens (Insigne 1-1 61').

9 - Paris a concédé 9 penalties lors de ses 13 derniers déplacements en Ligue des Champions. Maladresses. #NAPPSG — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2018

La poule C de Ligue des Champions porte bien son surnom, la poule de la mort. Un groupe où le PSG s'est embarqué dans une drôle de danse avec Liverpool, Naples et désormais Belgrade qui a battu ce soir les reds (2-0). Paris est 3ème avec 5 points, Liverpool et Naples en tête avec 6 points et Belgrade rode avec 4 points. Prochaine rencontre pour les Parisiens, le mercredi 28 novembre à 21h avec la réception de Liverpool.