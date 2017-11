Ligue des champions - Le PSG pulvérise le Celtic FC 7 buts à 1

Match de feu et ambiance des grands soirs ce mercredi au parc des princes. Pour la 5ème journée de la poule B de Ligue des Champions, le PSG a fait voler en éclats le Celtic FC (eco) 7 buts à 1. Paris est leader de son groupe et affrontera dans 15 jours le Bayern Munich (05-12 à 20h45).

Certains diront que le PSG a "seulement" affronté le Celtic FC (eco) mais à bien regarder ce match le PSG a bien été stratosphérique face aux écossais. Menés dés la 1ère minute par les "Bhoyz" (Dembélé), le PSG a ensuite fait parler son talent et son collectif pour dynamiter cette équipe écossaise. C'est Neymar qui a lancé le bal et sonné la charge en égalisant à la 9ème minute (1-1). La suite du récital, Neymar (22', 2-1), Cavani (28', 3-1), Mbappé (35', 4-1) par la suite Paris entamera plus doucement la deuxième mi-temps avant de mettre un nouveau coup d'accélérateur à la 75' minute Verratti (5-1) puis Cavani (79', 6-1) avant un dernier coup de canon de Alves (80', 7-1). Avec ce succès, le PSG avec 24 buts a battu le record de but sur une phase de groupes en ligue des champions. Prochain match en coupe d'Europe dans 15 jours avec un déplacement à Munich pour affronter le Bayern dans une finale du groupe B.