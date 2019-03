Ligue des Champions : le PSG raillé par la presse française et étrangère

Le PSG battu par Manchester 3 buts à 1 est éliminé de la Ligue des Champions. Deux ans après la "remontada" de Barcelone 6 buts à 1 en 2017, c'est un nouveau match catastrophique pour les parisiens. Le PSG qui n'est pas épargné par la presse française et étrangère.

Deux ans après l’incroyable "remontada" du Barça, le PSG subi une nouvelle humiliation face à Manchester United. La presse française n’en revient pas. "Encore pire" titre l'Equipe. " Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'on fait, deux fois." écrit Vincent Duluc dans son édito.

L’edito de Vincent Duluc c’est aussi puissant que la tirade de la Bible de Samuel L.Jackson dans Pulp Fiction. Bien envie de me la recopier dans mon cahier de texte tiens pic.twitter.com/cMmnBUgaN2 — Romain Canuti (@romcanuti) March 7, 2019

C'est un "tremblement de terre" pour Le Parisien / Aujourd'hui en France, le club est tout simplement "impardonnable". Le Figaro estime de son côté que « le club de la capitale a déjoué tous les pronostics en s’inclinant piteusement. » et évoque « un revers terrible pour le club ».

La presse anglaise s'en donne à cœur joie !

Manchester United fait les gros titres de la presse anglaise ce jeudi et nos voisins d'outre-Manche ne se privent pas de se moquer des parisiens. Les journaux saluent le "Miracle à Paris" (Telegraph) et déroulent les jeux de mots, comme le Mirror qui titre: "Marc de Triomphe" en français, mêlant "Marc" pour Marcus Rashford, auteur du penalty victorieux et "Arc de Triomphe".

La presse allemande n'est pas en reste puisque Thomas Tuchel est le coach allemand du PSG, qui compte d'autres joueurs de ce pays dans son effectif comme Julian Draxler et Thilo Kehrer. "Les rêves de titre de Thomas Tuchel et du Paris SG se sont fracassés, la mission +coupe aux grandes oreilles+ échoue une nouvelle fois prématurément et spectaculairement" écrit le site Sport1.