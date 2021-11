Ligue des champions : le PSG dominé par Manchester City (2-1)

Déplacement difficile pour le PSG. Les Parisiens s'inclinent face aux Anglais de Manchester City (2-1). La rencontre était pour la 5e journée de la ligue des champions. Malgré sa défaite, le PSG se qualifie quand même pour les huitièmes de finale.

Ouverture du score par Mbappé

Dès le début de la rencontre, les joueurs de Mauricio Pochettino ont été mis en difficulté par Manchester City. Après une première mi-temps compliquée à l’Etihad Stadium, c'est finalement Kylian Mbappé qui ouvre le score au retour. Il marque à la 50e minute. Mais Manchester revient rapidement au score, avec un but de Raheem Sterling à la 63e minute. C'est finalement, un but de Gabriel Jesus à la 77e qui permet aux Citizens de prendre l'avantage et de l'emporter. C'est la première défaite de Paris en ligue des champions cette saison.