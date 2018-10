Paris, France

On attendait le PSG face au Napoli de Carlo Ancelotti. Et on l'attend encore après 90 minutes de jeu. Le club de la capitale s'en est sorti miraculeusement dans son match de la 3ème journée de Ligue des Champions face à Naples. Un match nul deux buts partout après avoir vu les napolitains menés au score par deux fois. Buts de Insigne (24', 0-1) et Mertens (77', 1-2) pour Naples et buts pour le PSG de Rui (csc 61', 1-1) et Di Maria invisible pendant 90' avant son but magique à la 90+3' (2-2). Au classement de la poule C, Paris est toujours 3ème avec 4 points et devra faire un tout autre match face à Naples le 6 novembre prochain (21h).