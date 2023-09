Ligue des Champions : le PSG s'impose 2-0 face à Dortmund....

La première mi-temps aura servi de round d'observation et de rodage pour attaquer cette phase de poules. Des bonnes connexions mais un manque d'efficacité côté parisien et les équipes rentraient au vestiaire sans marquer.

ⓘ Publicité

Dès le début de la seconde période un pénalty logique et parfaitement tiré du droit par Mbappé dans le petit filet a permis aux parisiens d'ouvrir le score (1-0, 49eme minute). Score doublé 9 minutes plus tard sur un but magnifique de Hakimi bien servi dans la surface par Vitinha, Un petit crochet sur Hummels et c'est au fond de l'extérieur du droit. Le score ne changera pas car le PSG gèrera son avance sans concrétiser d'autres actions.

La ligue des champions est lancée et il faudra confirmer ces bons débuts dès dimanche face à l'OM en ligue 1. Rdv sur France Bleu Paris à 20h30.