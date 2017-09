Le Paris Saint-Germain a réussi à s'imposer ce mercredi soir face au Bayern Munich (3-0) au Parc des Princes en phase de groupe de la Ligue des Champions.

Et 1, et 2, et 3-0 ! Le Paris Saint-Germain s'est majestueusement imposé face au Bayern, mercredi soir au Parc des Princes. Un match de Ligue des Champions que les supporters ne sont pas prêts d'oublier.

Réécoutez les trois buts parisiens

Le combo des trois buts parisiens! Sublime, @bruno_salomon n'oublies pas la pastille pour la gorge avant d'aller dormir! #PSGBayern#FBsportpic.twitter.com/Yy6hfJR5X4 — France Bleu Paris (@francebleuParis) September 27, 2017

Le Top et le Flop de nos invités

L'homme du match d'après Twitter