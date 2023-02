Ligue des Champions : le PSG surpris par le Bayern Munich en huitième de finale aller (0-1)

Le PSG n'est pas passé loin d'arracher un match nul presque inespéré face au Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions , ce mardi. Les Bavarois se sont imposés 1-0 au Parc des Princes sur une réalisation de Kinglsey Coman, formé au Paris Saint-Germain. C'est la troisième défaite consécutive des coéquipiers de Marco Verratti, après les revers en Coupe de France à Marseille (2-1) et en Ligue 1 à Monaco (3-1) . Une première depuis 2011.

Si les hommes de Christophe Galtier ont été solides défensivement en première mi-temps mais totalement inoffensifs, ils ont été dépassés dès le retour des vestiaires. A l'image du but de Coman (53'), oublié au deuxième poteau par Nuno Mendes, qui a trompé d'une belle volée Gianluigi Donnarumma, pas exempt de tout reproche sur le coup.

Un hors-jeu sur le but de Mbappé

Kylian Mbappé, qui a débuté sur le banc après son retour précoce de blessure , a cru ramener les deux équipes à égalité. Le crack de Bondy a repris victorieusement un centre de Nuno Mendes (82'). Le Portugais était finalement en position de hors-jeu de quelques millimètres sur la passe de Neymar.

L'international brésilien, tout comme Lionel Messi, n'ont pas été au niveau ce mardi et se sont montrés trop peu dangereux. Sur l'ensemble de la rencontre, le PSG n'aura fait trembler les Allemands qu'une quinzaine de minutes, les dernières.

Malgré tout, le PSG n'est pas mort et ne compte qu'un but de retour avant le match retour à Munich le 8 mars prochain. Tous les espoirs sont donc permis pour se qualifier en quart de finale, mais il faudra être immense. Et pas intermittents.

