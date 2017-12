Ligue des Champions : le PSG tombe sur le Real Madrid en 8e de finale

C'est le pire tirage au sort possible pour le PSG qui ce lundi midi est tombé pour les 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Le double champion d'Europe en titre emmené par Ronaldo et Zidane va débarquer au Parc des Princes pour le match retour début mars 2018.

Le PSG veut devenir un grand d'Europe. Alors il va devoir faire un exploit gigantesque en 8èmes de finale de ligue des champions. Ce lundi midi, le club de la capitale a hérité du pire des tirages en tombant sur le Real Madrid, double tenant du titre. Les dates exacts de cette double confrontation vont être connus dans la journée mais le retour se jouera au Parc des Princes quoi qu'il en soit.

Le PSG affrontera le Real Madrid en 8èmes de finale de la Ligue des Champions. #LDCpic.twitter.com/upYxzcKB6R — France Bleu Paris (@francebleuParis) December 11, 2017

Les supporters du PSG finalement plutôt confiant ...

Les 8e de finale se disputeront les 13-14 et 20-21 février (matches aller) et les 6-7 et 13-14 mars (matches retour).

Les autres rencontres sont : Juventus-Tottenham, Bâle-Manchester City, Porto-Liverpool, Séville-Manchester United, Shakhtar-AS Rome, Chelsea-Barcelone et Besiktas-Bayern.