Ligue des Champions : le PSG très attendu à Dortmund

Les footballeurs du PSG sont attendu mardi soir du côté de Dortmund, pour un huitième de finale aller de ligue des Champions. Les fantômes des éliminations passées à ce stade de la compétition planent toujours au-dessus de la capitale. Alors quand Paris concède un match nul, samedi soir, sur la pelouse d'Amiens, avant dernier du championnat, certains doutes refont surface.

Pas d'inquiétudes pour l'entraîneur parisien

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, n'a pas d'inquiétudes concernant son équipe : "On va être prêts, j'ai confiance. Je sais que pour tout le monde, c'est normal qu'on gagne, qu'on gagne, sans but encaissé (...) On a fait 22 ou 23 matchs super concentrés, la première fois où nous ne sommes pas concentrés on encaisse trois buts [le PSG a été mené dans un premier temps 3-0 face à Amiens] Si c'est une fois en 23 matchs ça va, on peut se dire qu'on a confiance".

J'ai confiance - Thomas Tuchel

Départ dès lundi pour l'Allemagne

Les parisiens partent dès ce lundi 17 février direction Dortmund. Ils décollent du Bourget à 10h30, pour arriver en Allemagne à la mi-journée. L'ultime entraînement avant ce huitième de finale aller est prévu ce soir, à 19h, sur la pelouse du Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund.

