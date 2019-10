Ligue des champions : le PSG écrase à Bruges 5 à 0

Paris, France

Paris s'est largement imposé à Bruges, ce mardi soir, pour la troisième journée de Ligue des champions. Les Parisiens ont écrasé les Belges 5 à 0.

C'est Mauro Icardi qui a ouvert le score pour les Rouge et Bleu sur un bon service d'Angel Di Maria à la 7e minute. Le buteur signe sa deuxième réalisations en Ligue des champions sous le maillot du PSG. Paris a contrôlé durant les 45 premières minutes, sans être dangeureux face à une équipe de Bruges qui a tenté de revenir au score.

Mbappé change tout

Au retour des vestiaires, le PSG a mis du temps à mettre son jeu en place mais l'entrée de Kylian Mbappé à l'heure de jeu a tout bouleversé. En trente minutes, le crack de Bondy a signé un triplé et offert une passe décisive à Mauro Icardi pour le doublé de l'Argentin. Les Rouge et Bleu et Kylian Mbappé étaient trop fort pour les Belges.

Le PSG retrouvera les Belges dans 15 jours pour le match retour au Parc des Princes. Rencontre prévue le mercredi 6 novembre à 21h00.

Un classique pour finir la semaine

Les Parisiens vont devoir enchaîner dès dimanche avec la réception de Marseille. Ce classique semble bien déséquilibré entre des Rouge et Bleu, en tête de la ligue 1 et des phocéens 4e à huit points du PSG. Une affiche à suivre, comme toujours, en direct et en intégralité sur France Bleu Paris, coup d'envoi à 21h00.