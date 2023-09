DIRECT - Ligue des Champions : le RC Lens dans le grand bain à Séville

Lanterne rouge de Ligue 1, le RC Lens se rend à Séville ce mercredi soir pour son premier match de Ligue des Champions depuis 21 ans. Les Lensois seront opposés au vainqueur de l'Europa League en titre , le FC Séville, qui connaît lui aussi des difficultés en championnat (1e victoire en championnat dimanche après 3 défaites de rang). Un match qui s'annonce difficile pour les Sang-et-Or, mais qui pourrait être une belle occasion de lancer la saison.

ⓘ Publicité

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec les commentaires de Sylvain Charley, Tribune Nord exceptionnel dès 19h08 autour d'Adrien Bray avec la présence de Stéphane Pauwels, Mehdi Izeghouine (US Wasquehal) et Pierre-Louis Kappeli (La Voix des Sports).

loading

loading