Ligue des Champions : "le Stade Rennais commence à être connu en Russie"

Natalia Tarvkova est Russe et abonnée au Stade Rennais depuis plus de trois ans.

La rencontre est historique pour le Stade Rennais. Elle sera particulière pour Natalia Tarvkova, supportrice des Rouge et Noir et originaire de Russie. Elle est née à Ielets (plus de 300 kilomètres au Sud de Moscou) mais vie et travaille à Rennes depuis maintenant cinq ans.

Elle s'est découvert une passion pour le Stade Rennais avec son conjoint, lui aussi supporter. "J'ai beaucoup aimé l'ambiance du Roazhon Park qui me rappelait un peu l'ambiance du stade de ma ville natale. Petit à petit j'ai commencé à suivre le club et ça fait trois ans que je suis abonnée." Elle sera au stade ce mardi soir, c'était inimaginable pour Natalia Tarvkova de manquer la venue de l'équipe russe de Krasnodar.

"Une immense joie"

Découvrir que le Stade Rennais aller jouer contre ce club au tirage au sort était déjà une première fête. "C'était une immense joie. On reçoit une équipe russe, en quelque sorte pour moi la boucle est bouclée. Après je vais peut-être décevoir certains de mes compatriotes de mon pays d'origine puisque je vais supporter les Rouge et Noir."

Natalia Tarvkova raconte comment elle est devenue fan du Stade Rennais. Copier

Natalia importe sa passion pour le club dans son pays et sa ville natale dès qu'elle le peut. Mais les performances récentes du club ont déjà permis de faire entendre le nom de Rennes aux fans de football en Russie. "Le Stade Rennais est maintenant connu grâce à sa victoire en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Les gens, même dans les petites villes de province, connaissent le Stade Rennais parce que le PSG est admiré par les supporters russes."

Une chance pour le club et la ville

Elle partage sa passion avec sa famille lorsqu'ils lui rendent visite à Rennes jusqu'à les emmener au stade. "Ils ont beaucoup aimé l'ambiance, la galette saucisse ... Dans ma petite ville maintenant il y a plusieurs personnes qui connaissent le Stade Rennais parce que j'en parle. Je ramène des souvenirs du Stade dont je fais des cadeaux."

Natalia est ravie de savoir que le Stade Rennais va jouer contre une équipe russe. Copier

Natalia espère que jouer la Ligue des Champions va continuer de faire connaitre le club à ses compatriotes. "C'est une chance pour le Stade Rennais. C'est très positif autant pour le club que pour la ville parce que le match et des reportages sont diffusés à la télévision en Russie."

Aucun doute au stade elle supportera bien les Rouge et Noir. "J'attends que le Stade Rennais gagne et de voir un beau match de foot, du beau jeu."