Ligue des Champions - Le Stade Rennais surclassé par le Séville FC s'incline (1-0)

La marche était trop haute, l'écart trop grand. Le Stade Rennais n'aura pas créé l'exploit face au Séville FC et s'incline (1-0) pour cette deuxième journée de Ligue des Champions.

En ne prenant qu'un but le Stade Rennais s'en tire presque à bon compte tant Séville s'est procuré d'occasions. En atteste cette statistique de 22 tirs pour Séville contre seulement 2 pour Rennes sur l'ensemble du match. L'absence d'Eduardo Camavinga (blessé) et de Steven Nzonzi (suspendu) n'auront certainement pas aidé pour tenter de bousculer un Séville FC largement dominant.

Résultat logique

Dès les premières minutes les Rennais ont subi la foudre et Alfred Gomis va tout de suite devoir sortir de superbes parades pour maintenir les Rouge et Noir en vie dans le match. A noter par exemple la transversale de Munir El Haddadi (6e). Pour ne rien simplifier le défenseur central expérimenté Daniele Rugani souffre d'une blessure musculaire à la cuisse (16e) et doit rapidement céder sa place à Nayef Aguerd. Seule éclaircie, les envolées de Jérémy Doku, un des meilleurs Rennais de la première mi-temps.

A la pause, le Stade Rennais est presque miraculé de s'en sortir à 0-0 tant l'équipe est dominée. Et ça ne va pas s'arranger en deuxième mi-temps. Cette fois c'est Benjamin Bourigeaud qui souffre d'une blessure musculaire et doit céder sa place. Finalement Luuk De Jong arrive à tromper Alfred Gomis (55e) en profitant d'un marquage un peu lâche de la défense rennaise. Le triple changement opéré par Julien Stéphan n'y changera rien. Le Stade Rennais est dominé de bout en bout et s'incline finalement très logiquement 1-0.