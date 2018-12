Ligue des Champions : les adversaires possibles du PSG et de Lyon en 8e de finale

Quelles seront les affiches des 8e de finale de Ligue des Champions ce printemps ? Le tirage au sort se déroulera ce lundi 17 décembre à Nyon (Suisse) à midi.

Les premiers de chaque groupe hériteront d'une équipe qui a terminé deuxième d'une poule. Seules conditions : deux clubs d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer à ce stade tout comme deux formations qui ont évolué dans le même groupe en phase de poules.

L'Atletico, l'adversaire à éviter pour le PSG

Après sa victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade mardi soir (4-1), Paris a terminé en tête de sa poule. Par conséquent, le club de la capitale est certain d'éviter le triple champion d'Europe, le Real Madrid, ainsi que Barcelone et la Juventus Turin.

Paris ne jouera pas non plus contre Liverpool (issu de de la même poule) et Lyon (même championnat).

Il reste donc six adversaires possibles pour les hommes de Thomas Tuchel : Atletico Madrid, Schalke 04, Rome, Tottenham, Ajax et Manchester United.

L'Atlético de Madrid emmené par Antoine Griezmann semble l'adversaire le plus redoutable car vainqueur de la dernière Ligue Europa (3-0 contre l'OM) et de la Supercoupe d'Europe.

Autre équipe à éviter si possible, le Manchester United de José Mourinho et Paul Pogba. Décrochés en championnat, les Anglais voudront sauver leur saison en brillant sur la scène européenne.

Parmi les autres tirages possibles et plus abordables, les Londoniens de Tottenham, les Allemands de Schalke, les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam et les Italiens de la Roma.

Les adversaires possibles du PSG

Atletico Madrid (ESP)

Schalke 04 (ALL)

AS Rome (ITA)

Tottenham (ANG)

Ajax Amsterdam (P-B)

Manchester United (ANG)

.

Lyon aimerait Porto

Sept ans après sa dernière qualification, l'OL jouera un huitième de finale de Ligue des Champions après son match nul (1-1) face aux Ukrainiens de Donetsk mercredi soir.

Deuxième de sa poule derrière les Anglais de Manchester City qu'ils éviteront donc avec le PSG, Lyon sera dans le chapeau 2 lors du tirage au sort. Le club de Jean-Michel Aulas sera condamné à l'exploit face à un cador pour espérer intégrer le Top 8 européen.

Voici les six adversaires potentiels : le Barcelone de Lionel Messi, le Real Madrid triple champion européen en titre, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund leader du championnat allemand. Et aussi Porto, qui semble l'adevrsaire le plus "prenable" pour Fekir et sa bande.

Les adversaires possibles de Lyon

FC Barcelone (ESP)

Real Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

FC Porto (POR)

Bayern Munich (ALL)

Juventus Turin (ITA)

.

Les matches aller se jouent les 12-13 et 19-20 février, les matches retour les 5-6 et 12-13 mars.

Les probabilités lors du tirage au sort