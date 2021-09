Ligue des champions : les Bordelaises battues 3-2 à Wolfsburg mais la qualification est encore possible

Le match est parti très fort ce mercredi en Allemagne. Après des premières minutes compliquées sur le terrain de Wolfsburg, les Bordelaises se sont mises dans le rythme de ce match aller de barrage de Ligue des champions, compétition qu'elles découvrent cette année. En face, un adversaire expérimenté : Wolfsburg, double vainqueur de Ligue des champions (2013 et 2014) et largement favori de la double confrontation.

Ce sont d'ailleurs les Allemandes qui ouvrent le score à la 13ème minute. Six minutes plus tard, il y avait 2-1 pour Wolsburg : Katja Snoeijs égalise pour Bordeaux une minute après l'ouverture du score mais une mauvaise relance dans la surface girondine offre un nouveau but d'avance à l'adversaire.

Il faudra gagner avec deux buts de plus que Wolfsburg au retour

Wolfsburg ne se laissera plus rejoindre, aggravant le score à la 59e minute (3-1) mais les Bordelaises ont tenu le choc et ont comblé un peu l'écart grâce à la jeune Mickaëlla Cardia (71e, 3-2) entrée en jeu en première mi-temps après la sortie sur blessure de Mélissa Herrera. La Costaricienne, qui a quitté le terrain sur civière, pourrait ne pas être remise pour le match retour, mercredi 8 septembre, à Libourne. Pour se qualifier en poules de Ligue des champions, les Girondines devront gagner avec au moins deux buts de plus que l'adversaire.