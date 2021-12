Ligue des Champions : les confidences de Jose Fonte avant le match décisif à Wolfsburg

Le capitaine lillois s'est longuement confié dimanche à 3 jours du déplacement à Wolfsburg. Il évoque le dernier mercato lillois frustant mais aussi la suite de sa carrière à bientôt 38 ans. Il explique également avoir de plus en plus de difficulté à vivre loin de ses enfants et de sa femme.

Avant cette 6ème et dernière journée de Ligue des Champions, l'international portugais, qui fait de la première place une priorité, n'a pas caché également son envie de continuer à jouer au haut niveau au-delà de la présente saison. Un avenir qui pourrait passer par le LOSC, un club avec qui il vit des moments rares.

"Je vis une très belle histoire avec le LOSC"

José Fonte ne cache pas sa fierté d'être le capitaine de cette équipe : "C'est incroyable car quand j'arrive en 2018 l'équipe vient de terminer 17ème, personne alors n'imagine que nous allions terminés la saison 2ème puis ensuite devenir champions et participer à la Ligue des champions. C'est le mérite de tout le monde. Mais aujourd'hui on veut écrire de nouveaux épisodes. Le match ne sera pas évident à Wolfsburg, on sait qu'on va devoir faire un grand match. C'est comme une finale. On veut se qualifier et terminer premier."

"Pas été assez bons sur le mercato estival"

Le capitaine lillois qui ne cache pas qu'il s'attendait à voir le club réaliser un meilleur mercato l'été dernier : "Nous n’avons pas été forts dans notre mercato. On a trouvé 2, 3 bons joueurs mais je crois que nous avions besoin d’un ou 2 éléments en plus pour lancer une nouvelle dynamique avec une énergie différente. Mais je n'oublie pas qu'on a réussi à conserver nos meilleurs éléments. On pensait voir peut-être arriver un grand joueur et à la fin on a de bons joueurs mais ils sont jeunes, ils doivent s’adapter. Quand tu regardes Nice, Rennes, tous ont acheté des joueurs, de bons joueurs. Je pense aussi à Paris, Marseille Lyon. On travaille donc avec nos armes mais je n'oublie pas qu'on a toujours de grandes qualités."

"Je pense jouer encore la saison prochaine"

L'international portugais, qui a disputé l'intégralité des rencontres du LOSC, ne se voit pas raccrocher les crampons dans l'immédiat. Il ne ferme pas à la porte à une prolongation sous le maillot des Dogues : "Si je me réveille tous les matins avec l'envie de m'entraîner et d'être avec mes coéquipiers, bien sûr que j'aurai envie de continuer. Il faut analyser saison après saison. Aujourd'hui je me sens bien, donc normalement je continue encore une saison. Continuer au LOSC? Ca va dépendre de ce que veulent faire les dirigeants."

"Mes enfants et ma femme, restés à Londres, me manquent"

José Fonte vit aujourd'hui seul à Lille. Ses deux enfants et sa femme sont restés vivre à Londres. Un choix de vie de plus en plus difficile à assumer : " Ils me manquent aujourd'hui. Depuis mon arrivée au club durant l'été 2018, nous avons fait ce choix, c'est un sacrifice pour le bien-être de mes enfants. Ils sont bien à Londres, ils ont leur école, ma femme y a toute sa famille. Il faut assumer, mais la situation sanitaire a vraiment compliqué les choses. On a pensé déménager tout le monde à Lille, mais nous n'avons pas trouvé une école qui nous plaisait pour notre fils. On doit trouver une solution car sinon je vais rentrer vivre en Angleterre. La solution serait peut-être tous vivre à Paris, je ferai les aller-retour en train."

