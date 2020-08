La Ligue des champions de football reprend ses droits, dès ce vendredi. Il reste encore des huitièmes de finale à jouer et ensuite place aux quarts. Le tout se joue en un match éliminatoire. France Bleu vous donne le mode d'emploi pour suivre la compétition, arrêtée avec l'épidémie de coronavirus.

Ligue des champions de football : les infos pratiques pour suivre le PSG et Lyon pour le "Final 8"

C'est le grand retour de la Ligue des champions de football ce vendredi, après l'arrêt de la compétition à cause de la pandémie de coronavirus. Il reste encore deux clubs français en course pour la Coupe aux grandes oreilles.

L'Olympique Lyonnais doit jouer son huitième de finale retour face à la Juventus ce vendredi tandis que le PSG affronte l'Atalanta Bergame en quart. Comment suivre les rencontres ? Qu'est-ce qui fait que c'est une année particulière pour cette Ligue des champions ? France Bleu fait le point et fait le mode d'emploi pour suivre la compétition cette année.

Où voir ou écouter les matchs ?

D'abord, les rencontres sont à suivre, comme depuis le début de la saison, sur la télé, sur la chaîne RMC sport avec notamment le match entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus, ce vendredi à 21h à Turin.

Vous pouvez ensuite suivre les rencontres de l'autre club français, le PSG sur France Bleu Paris, notamment le quart de finale entre le Paris-Saint-Germain et l'Atalanta Bergame, le 12 août prochain à 21h.

Il vous suffit de cliquer sur le player ci-dessous, avec les commentaires en direct et en intégralité :

Enfin, il sera possible de suivre les rencontres des deux clubs français encore engagés dans la compétition sur francebleu.fr grâce à nos live commentés en direct.

Comment ça marche cette année ?

La nouveauté cette année, pandémie de coronavirus oblige, c'est que les rencontres sont disputées en une fois, à élimination direct. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de deuxième chance pour les équipes françaises lors d'un match retour. Les hommes de Thomas Tuchel devront donc absolument battre les Italiens de l'Atalanta pour accéder aux demies.

Pour rappel, voici les affiches des quarts de finale :

Real Madrid ou Manchester City - Olympique Lyonnais ou Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli ou FC Barcelone - Chelsea ou Bayern Munich

Atalanta Bergame - Paris-Saint-Germain

Pour l'OL, la seconde équipe française en lice, les Gones ont déjà fait le plus dur après leur victoire face à la Vieille Dame au match aller (victoire 1-0 pour leur huitième de finale). Ils n'ont plus qu'à assurer leur retour pour accéder au "Final 8" de la Ligue des champions. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.

Peut-on aller au stade voir les rencontres ?

C'est la mauvaise nouvelle pour cette fin de saison européenne. Il ne sera pas possible d'aller à Lisbonne, au Portugal, pour aller supporter votre équipe préférée. Les matchs se joueront à huit-clos à cause de la pandémie du Covid-19. Le stade va sonner bien creux pour ces rencontres souvent d'anthologie.