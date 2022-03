Ligue des champions : Les Madrilènes sous le charme de Mbappé

Le Paris Saint-Germain affronte mercredi soir le Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Un joueur sera plus particulièrement observé par les supporters madrilène: Kylian Mbappé.

Le stade Santiago-Bernabéu, en pleine rénovation, s'apprête à recevoir le PSG et sa star Kylian Mbappé.

Aux abords du stade Santiago-Bernabéu, ils affluent de toute la planète pour voir le phénomène Kylian Mbappé, touché au cou-de-pied, mais présent dans le groupe pour affronter le Real en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Roger, cinquantenaire fan du Real Madrid, a fait le voyage spécialement depuis Israël pour voir l'international français, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain.

Il est en sûr, l’an prochain il portera le maillot blanc du Real. "_C’est le meilleur joueur du monde_, et il viendra au Real Madrid l’an prochain, en tout cas on en rêve", affirme pour France Bleu Paris celui qui assistera à la rencontre. "On a 90% de chances pour qu’il vienne… enfin j’espère!"

Pour Franco, c'est "simplement le meilleur joueur du PSG, j'espère vraiment qu'il viendra, Florentino Peres (le président du Real, ndlr) va en tout cas tour faire pour. Et après on gagnera la Ligue des champions."

Mbappé, corollaire du projet madrilène

Devant le gigantesque chantier qui entoure le stade dont la fin de la rénovation est prévu pour la fin de l'année 2022, Herman, hispano-helvète estime que Kylian Mbappé changerait de dimension en cas de signature dans le club madrilène. "Mbappé au Real, ce serait un actif très important pour l'équipe. Le PSG c’est une équipe compétente, faut l’admettre, mais le Real Madrid, c’est une équipe historique", analyse le jeune homme.

Un nouveau stade, un joueur de classe mondiale, c'est la combinaison parfaite - Herman, supporter du Real Madrid

Quel accueil au Bernabéu?

Reste la question qui fâche : comment le public madrilène va réagir si Kylian Mbappé marque au Bernabéu ? Herman est plutôt fataliste: "Ce serait drôle s’il marque ! Mais que veux-tu faire, s’il marque ici au Bernabeu avec le PSG, c’est la vie. Cela prouverait que, quelques soit l’adversaire, il est professionnel."

Herman le supporter israëlien, lui, serait un peu plus embarrassé: "Comment je vais réagir? Hum, comme-ci, comme ça (rires). Je préfèrerais que Messi ou Neymar marque contre le Real (rires)"

Une certitude, les supporters du Real n’en voudront pas à Kylian Mbappé tant qu’il signe en juin prochain en faveur du club de la maison. En tout cas, selon Goal Espagne, les supporters du Real montreront des preuves d'affection au Kid de Bondy pour l'inciter à signer dans leur club l'été prochain. Ce qu'avait fait le Collectif ultra Paris lors du dernier match à domicile contre l'AS Saint-Etienne.