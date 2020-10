Ligue des Champions. Les réactions après le tirage au sort qui place Rennes avec Séville, Chelsea et Krasnodar

Le Stade Rennais connaît le nom de ses adversaires pour sa première campagne de Ligue des Champions. Il s'agit du FC Séville, de Chelsea et de Krasnodar. Nicolas Holveck, Julien Escudé et de nombreux supporters ont réagi à ce tirage dans notre émission 100% Stade Rennais.

Certains supporters du Stade Rennais se sont peut-être frottés les yeux aux alentours de 18h15 ce jeudi, quand Didier Drogba a sorti d'une boule de tirage la petite bandelette "Stade Rennais" tant attendue. Histoire d'être bien certains de la réalité de ce moment. Rennes figurera dans le groupe E de cette Ligue des Champions, en compagnie du FC Séville, récent vainqueur de l'Europa League, de Chelsea et son mercato XXL, ainsi que du FK Krasnodar, novice dans la compétition. Après avoir battu le Bétis Séville en 2019, Rennes se déplacera donc à nouveau en Andalousie. L'autre belle histoire, c'est le retour au Roazhon Park d'Edouard Mendy, qui vient de signer à Chelsea en provenance de Rennes.

Les réactions

Nicolas Holveck, président du Stade Rennais : "Il y a deux très gros morceaux : Séville, détenteur de l'Europa League et qui en a gagné 4 depuis 2014, ils ont perdu de justesse la Supercoupe (face au Bayern, NDLR) et Chelsea qui a fait le plus gros mercato de l'été et de très loin. Deux mastodontes du football européen. Krasnodar est un club qui boxe dans la même catégorie que nous donc c'est un très beau groupe, avec de beaux challenges et deux grosses équipes à aller chatouiller et un adversaire de notre niveau qu'il faudra maîtriser pour continuer notre route. C'est une fierté d'être parmi les 32 meilleures équipes du football européen. Après il y a un autre sentiment qui m'habite, qui est relatif à la situation sanitaire. C'est un sentiment de déception vis à vis de nos supporters. Malheureusement je crains qu'on ne puisse satisfaire l'ensemble des supporters, qui nous auraient aidé à combattre ces très belles équipes. J'ai une pensée pour eux ce soir. J'espère un miracle : que la situation sanitaire s'améliore, et que l'on puisse mettre un maximum de gens au Roazhon Park dès le 1er match du groupe."

Nicolas Holveck, président du Stade Rennais Football Club © Maxppp - Philippe Renault/OUESTFRANCE/PHOTOPQR

Julien Escudé, ancien rennais, ancien de l'Ajax, ancien du FC Séville, désormais en charge des joueurs prêtés dans le club andalou : "Voir ces deux équipes, Rennes où j'ai passé quatre ans et Séville où je travaille actuellement, se retrouver en Ligue des Champions, la plus belle des compétitions européennes c'est une véritable joie pour moi personnellement. Je pense que Séville a de meilleurs arguments pour pouvoir passer dans cette poule-là. Maintenant voir Rennes se déplacer à Séville, et Séville se rendre au Roazhon Park ça va être une belle affiche et une belle fête je l'espère."

Julien Escudé, à gauche sur la photo, sous les couleurs du FC Séville en 2011 © Maxppp - picture alliance / Foto Huebner

Fabrice Pinel, co-fondateur du site Rouge Mémoire : "Le Stade Rennais a joué 31 matchs de coupe d'Europe à domicile depuis le début de son histoire. Pour disputer le 35e (numéro de département de l'Ille-et-Vilaine), il faudra se qualifier pour les huitièmes de finale. Rendez-vous en huitièmes de finale donc !"

Jean-Félix, supporter du Stade Rennais et habitué de 100% Stade Rennais sur France Bleu Armorique : "Satisfait parce qu'il y a de belles histoires avec le retour de notre ancien gardien Mendy qui va revenir au Roazhon Park, c'était forcément dans un coin de la tête de tous les supporters. Séville, c'est aussi une belle histoire parce qu'ils nous ont indirectement qualifié pour cette phase de poules, et puis le souvenir pour ceux qui ont fait le déplacement là-bas pour la saison 2018/2019 en Europa League. Mais j'ai une pointe d'amertume, il y avait d'autres beaux groupes, celui du Real Madrid et du Shaktar ou encore celui avec Liverpool, l'Ajax et l'Atalanta."

Cyrille L'Helgoualc'h, président du Stade Rennais History Club et directeur du développement du Stade Rennais entre 2017 et 2019 reviendra pour nous sur ce tirage à 8h15 ce vendredi sur France Bleu Armorique.