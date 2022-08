Ligue des champions : les réactions au groupe du Paris Saint-Germain

Fin du suspens pour les supporters parisiens ! On connait les adversaires du PSG pour la phase de groupe de Ligue des champions, ce sera la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi soir à Istanbul.

Les Parisiens connaissent leur programme européen ! Le PSG sera opposé aux Italiens de la Juventus Turin, aux Portugais du Benfica Lisbonne et aux Israéliens du Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi 25 août à Istanbul en Turquie, ville dans laquelle se jouera la finale le 10 juin 2023.

Les co-équipiers de Neymar et Mbappé, auteurs d'un très bon début de saison, évitent notamment Liverpool et Barcelone et se retrouvent dans un groupe, sur le papier, à leur portée. Le Benfica et le Maccabi ont par exemple dû passer par les barrages pour accéder à cette phase de groupe et la Juventus a terminé 4eme du championnat d'Italie ces dernières saisons après un règne de neuf ans et autant de titre de champion.

"Quand on connaît les ambitions du club, les moyens mis à la disposition du staff et des joueurs, ce serait une déception de ne pas finir en tête du groupe", estime Nadia Benmokhtar ancienne joueuse de Juvisy et responsable du développement de la marqe "PSG" au club, "cette équipe a toutes les cartes en mains pour réussir. Je ne vois pas dans ce groupe une équipe capable de battre le PSG en confrontation aller-retour."

A l'issue du tirage au sort, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a réaffirmé l'ambition du club parisien : "C’est la plus belle compétition au monde. Nous sommes prêts. Nous voulons aller le plus loin possible. Nous nous entrainons chaque jour pour y parvenir. Notre nouveau staff sportif fait un excellent travail. Grâce à l’engagement de tous et aussi grâce au soutien de nos fans, nous réalisons un très bon début de saison. Nous sommes sur une dynamique de performances qui nous aidera à aborder avec une grande confiance nos rendez-vous européens".

La Juventus Turin reste un club que le PSG n'a jamais battu de son histoire. Les supporters se souviennent encore d'un terrible 6 buts à 1 infligés au parc des princes en Super Coupe d'Europe en Janvier 1997. Cette saison 2022-2023 marquera peut-être la revanche des Parisiens sur les Turinois.