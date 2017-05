Ligue des champions : les rêves de finale de Monaco s'éloignent après sa défaite face à la Juventus Turin

Les chances de l'AS Monaco de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions sont compromises après sa défaite à domicile mercredi soir en demi-finale aller face à ma Juventus Turin (0-2). Les Italiens s'imposent grâce à un doublé de Gonzalo Higuain.

Si Monaco veut encore espérer jouer la finale de la Ligue des champions, il faudra marquer au moins deux fois mardi à Turin en demi-finale retour face à la Juventus, soit le nombre de buts concédés par la forteresse italienne dans toute la compétition... Le club italien a en effet douché les espoirs monégasques mercredi soir en venant s'imposer 2-0 au stade Louis II en demi-finale aller, grâce à un doublé de l'Argentin Gonzalo Higuain, à la 29e puis à la 59 minute.

Imparable Buffon

Supérieure, la Juventus remporte une victoire logique face à des Monégasques moyens, malgré un Kylian Mbappé entreprenant. Le club de la principauté a bien tenté de percer le rideau défensif turinois mais sans succès, notamment en deuxième période.. Les joueurs de l'ASM n'ont pu que reconnaître la leçon de football que leur a servie l'équipe italienne. "On a essayé pendant 90 minutes de chercher la victoire, mais la Juventus a marqué le premier but pendant le meilleur moment de Monaco, ils ont été plus efficaces", a admis après la rencontre l'attaquant de Monaco Radamel Falcao. "Nous avons les occasions de marquer mais Buffon a été magnifique. Maintenant, c'est difficile, mais on croit que tout est possible dans le foot, on va lutter comme d'habitude. Nous avons un petit pourcentage de chances. De notre côté, il faut qu'on se donne à 100%", a-t-il ajouté.

Même constat de l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim : "Ce soir, la Juve a été meilleure que nous durant les 10-15 premières minutes. Ensuite, on a rééquilibré le match. On s'est créé plus de positions, plus de centres. On a joué dans les 30 mètres adverses. L'efficacité fait la différence. La Juve a marqué ses possibilités, pas nous. Puis, il y a eu deux gros arrêts de Buffon. Si on a manqué d'efficacité, c'est à cause de son travail. Il a fait deux ou trois arrêts incroyables'".

La Juventus toujours invaincue en Ligue des champions

Décisif donc dans ce match, le gardien et capitaine de la Juventus Gianluigi Buffon a lui déclaré à l'issue de la rencontre que son club "craignait" Monaco mais que "la seule manière de remporter ce match, c'était de jouer comme nous l'avons fait".

La Juventus reste sur une série de six matches sans encaisser de buts en Ligue des champions et est invaincue dans la compétition. Les Monégasque devront réaliser un authentique exploit au Juventus Stadium lors de la demi-finale retour mardi.