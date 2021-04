Ligue des Champions - Les ultras du PSG veulent un Paris ville aux couleurs du club mercredi

Des "drapeaux de la ville aux fenêtres", des "maillots du PSG sur les épaules" et même des "écharpes sur les tableaux de bord" voilà ce que réclament ce lundi le Collectif Ultra Paris sur sa page Facebook et sa page Twitter : une ville aux couleurs de son club pour le soutenir, mercredi, jour de la réception par le Paris Saint-Germain de Manchester City, en demi-finale de Ligue des Champions. La rencontre se jouera une nouvelle fois à huis clos, car les mesures de restrictions n'ont pas (encore) été levées par le gouvernement et la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu. Les supporters veulent donc trouver un moyen de montrer aux joueurs et au club du PSG leur soutien. "Toutes les idées sont bonnes pour représenter notre club de cœur", écrit le Collectif Ultra Paris.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix