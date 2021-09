Ligue des champions : Lille retrouvera-t-il son football face à Wolfsburg ?

Cette première en Ligue des champions arrive au plus mauvais moment pour une équipe lilloise qui a semble-t-il perdu l’état d’esprit qui lui avait permis la saison dernière de renverser des montagnes. Avec une seule victoire au compteur, Jocelyn Gourvennec se retrouve sous pression. Cette semaine pourrait donc bien être celle de tous les dangers. Après Wolfsburg, Le LOSC retrouvera samedi un Racing Club de Lens revanchard après les deux claques de la saison dernière, 4 0 à Pierre mauroy et 3 0 à Bollaert.

La décla : Gourvennec sous pression

L'entraîneur lillois n'a pas fuit ses responsabilités à la veille de cette entrée en lice en Ligue des champions: "La pression de l'environnement ne sera jamais aussi forte que celle que je m'impose. On a une obligation de résultats dans un club comme Lille, évidemment. On est en retard en L1 évidemment, mais on travaille pour trouver le meilleur des équilibres le plus rapidement possible."

Le joueur : Burak Yilmaz peut-il enchaîner ?

L'attaquant turc est aujourd'hui un élément incontournable du 11 lillois. Impossible de se passer de lui dans les rendez-vous les plus importants de la saison. Titulaire à Lorient vendredi, on imagine mal l'attaquant de 36 ans débuter l'une des deux prochaines rencontres, face à Wolfsburg puis devant Lens, sur le banc de touche. Et pourtant il faudra gérer son temps de jeu afin d'éviter que le roi Burak ne se blesse dans les prochains jours ou prochaines semaines. Une réflexion qui avait logiquement poussé Jocelyn Gourvennec a demandé cet été un renfort offensif. Mais le mercato estival n'a pas permis aux dirigeants lillois d'exaucer le voeu de leur entraîneur.

La stat : une défense en déliquescence

Le LOSC a déjà encaissé 11 buts en 5 matchs cette saison en L1. Aucun de ses matchs en championnat ne s’est terminé sans le moindre but encaissé. La défense des Dogues a d’ailleurs frôlé le ridicule sur le premier but lorientais, vendredi soir, Terem Moffi se jouant de 4 défenseurs nordistes sur le premier but lorientais. Le duo Fonte et Botman est à des années lumières du niveau qui était le sien la saison dernière. Gourvennec pourrait également être tenté de relancer Celik à la place de Djalo et offrir à Gudmundsson une première titularisation pour permettre à Reinildo de reprendre ses esprits après la défaite en Bretagne

La compo France Bleu Nord :

Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Yazici, André, Xeka, Gudmundsson ou Gomes - Yilmaz, David