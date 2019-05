Ligue des champions : Liverpool en finale après sa "remontada" face au Barça (4-0)

Rouges de plaisir ! Incroyable exploit des Reds de Liverpool vainqueurs de Barcelone (4-0), mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions.

Barça encore victime d'une "remontada"

Pourtant battus au match aller 3-0 avec notamment un doublé de Lionel Messi, les Anglais réalisent une remontée historique, digne de leur grande histoire européenne. Dans un stade d’Anfield survolté comme jamais, tout va très vite. Origi met Liverpool sur de bons rails d’entrée de jeu en marquant à la 7e minute. Les Barcelonais tournent autour du pot et n’arrivent pas à trouver la faille. Lionel Messi manque l'égalisation.

Le collectif des Reds impressionne, d’autant plus après la sortie sur blessure de Robertson à la mi-temps. Wijnaldum le remplace au pied levé et se met lui aussi au diapason : à peine 10 minutes après son entrée il double la mise ce qui continue d’étouffer des Catalans à court de solutions. Après son but à la 54e, il enchaîne avec le doublé 2 minutes plus tard et remet les compteurs à 0 sur l'ensemble des deux confrontations.

Il reste un peu plus d’une demi-heure aux joueurs de Jürgen Klopp pour faire l’exploit, quel scénario ! C’est finalement Origi qui concrétise la marée rouge de la seconde mi-temps. Intelligemment servi sur un corner rapide, l’attaquant belge prend toute l’équipe catalane de vitesse et marque le but de la qualification.

"Je vais m'en rappeler toute ma vie" - Jürgen Klopp

Après l'exploit, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp a eu des mots particulièrement élogieux pour ses joueurs. "C'est une soirée spéciale. Je suis tellement fier d'être le manager de cette équipe. Je vais m'en rappeler toute ma vie, 100% certain. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait avant ou si ça se refera. Je n'ai même pas vu le quatrième but. J'ai juste vu le ballon dans le filet, c'était trop rapide. Du génie. Si je devais définir ce club, c'est un gros coeur. Le coeur du club a battu comme un fou. On a dû le ressentir dans le monde entier".

En finale Liverpool affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale ce mercredi (21 heures) entre l'Ajax et Tottenham. La finale de la Ligue des champions le 1er juin prochain est programmée à Madrid.