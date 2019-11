Ligue des Champions : Lyon bat Benfica et reste dans la course pour les 8e de finale

Les Lyonnais ont pris leur revanche sur Benfica, qui les avait battus (2-1) à Lisbonne fin octobre, grâce à trois buts de Andersen (4e), Depay (33e) et Traoré (89e).

Dans ce groupe G où tout est encore possible, la victoire était capitale pour rester dans la course à la qualification. Pour cela les Gones sont rentrés fort dans leur match et en ouvrant le score dès la quatrième minute grâce à un puissant coup de tête d'Andersen. Les Lyonnais ont ensuite creusé l'écart avec le quatrième but en quatre rencontres de Depay (33e).

Le Benfica a réduit l'écart avec Seferovic après avoir d'abord vu son but refusé pour hors-jeu (76e).

L'OL va se faire peur mais en fin de match mais Traoré a scellé le score grâce à une belle frappe enroulée (89e).

Lyon pour finir le travail face au Zenit Saint-Pétersbourg

L'OL remonte à la 2e place du groupe G avec 7 points, à deux longueurs du RB Leipzig, et compte trois points d'avance sur le Zenit Saint-Pétersbourg, qu'il affrontera lors de la prochaine journée.