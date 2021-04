Ligue des champions : "maintenant il faut aller jusqu'au bout", la joie des supporters du PSG

C'est une défaite qui a permis aux Parisiens, de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mardi (1-0 face au Bayern Munich, ndlr). Mais peu importe, le PSG retrouve pour la troisième fois de son histoire le dernier carré de cette compétition. Les supporters parisiens se sont réveillés ce mercredi matin soulagés après 90 minutes sous pression.

"On a franchi un cap"

Devant la boutique du PSG au Parc des Princes, Hassaine vient d'acheter un cadeau à sa compagne Nina. "C'est le maillot rose, un peu fashion avec le numéro de Mbappé, le numéro 7, c'est un cadeau pour madame qui est fan du PSG", sourit Hassaine. Le match contre le Bayern leur a donné quelques sueurs froides "C'était un match avec beaucoup de pression, même si au match aller on a gagné 3-2, il ne fallait pas que l'on perde plus d'1-0 pour passer à la différence de buts. C'était un match avec beaucoup de stress. Mais bon l'essentiel c'est la qualification", poursuit-il.

Le PSG retrouve les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. © Radio France - Bradley de Souza

La qualification assurée, le PSG retrouve le dernier carré de la Ligue des champions pour la troisième fois de son histoire. C'est également le troisième club français à se qualifier pour les demi-finales deux fois d'affilée après Saint-Etienne en 1975,1976 et Marseille en 1990,1991. "On a franchi un cap, surtout au niveau psychologique. Maintenant on se dit qu'on peut le faire, qu'on peut y aller, on n'a plus peur des grands. Peu importe qui on affronte, on doit les battre pour gagner cette compétition", analyse Mikaël.

De son côté, Oussmane écoute sa musique avec un casque aux couleurs du PSG. Il n'a jamais vu son équipe aussi soudée. "C'est ça qui leur manquait, une performance collective mais uniforme. Souvent ça partait dans des actions personnelles et c'est ça qui faisait qu'ils rataient leur match, selon moi. Là ils ont montré qu'ils étaient là et que c'était peut-être eux les favoris en fait. Maintenant il faut aller jusqu'au bout".

Le PSG favori pour gagner cette ligue des champions ? En tout cas depuis 2017 les trois équipes qui ont éliminé le Bayern ont par la suite, toutes gagné la coupe aux grandes oreilles.