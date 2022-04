Ligue des champions : malgré les erreurs de leur gardienne, les filles du PSG toujours en vie contre Lyon

Son erreur a déjà fait le tour de la planète et des réseaux sociaux. C’est un euphémisme que de dire que la gardienne du Paris Saint-Germain n’a pas été très inspirée, dimanche après-midi, au Groupama Stadium, face à l’OL. Barbora Votikova a vécu un véritable calvaire. C’est bien simple, elle est impliquée sur les trois buts rhodaniens.

Un pénalty provoqué et un but "vidéo gag"

Les Parisiennes peuvent nourrir des regrets, car le match avait bien débuté avec la superbe ouverture du score de l’incontournable Marie-Antoinette Katoto. Mais Votikova, pas dans un grand jour, a d’abord provoqué un penalty après avoir mal dégagé la frappe de Malard. Le deuxième but est la conséquence d’un six mètres raté, récupéré par les Lyonnaises, puis une main trop molle sur la frappe de la Brésilienne Macario.

Enfin, que dire du troisième but lyonnais ? Sur un ballon contré dans la surface de réparation, la Tchèque s’emmêle inexplicablement les pinceaux avec sa coéquipière Paulina Dudek, sauve le ballon sur sa ligne, mais ne dégage pas et offre le 3-1 à Macario.

Olle-Nicole et Lawrence au secours de leur gardienne

Paris se fait hara-kiri, mais limite la casse grâce à Dudek sur penalty. Trois à deux, le PSG reste en vie avant de recevoir le 30 avril, au Parc des Princes, une équipe lyonnaise dominatrice mais incapable de tuer la rencontre.

A l’issue du match, l’entraîneur Didier Olle-Nicolle a volé au secours de gardienne. "L'erreur fait partie du jeu. Moi j'aime mes joueuses, on a un sentiment de frustration, d'impuissance, mais on est tous derrière notre gardienne et elle nous qualifiera la semaine prochaine", a ainsi déclaré le coach parisien.

"Aujourd’hui, cela peut-être la gardienne, mais demain ça peutre la milieu, ça peut être moi", a rappelé la défenseure Ashley Lawrence. "On est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Sur le terrain, on s’est dit « ça va aller », et on s’est projetés vers la prochaine action, ça a aidé tout le monde, pas seulement notre gardienne."

L’essentiel est ailleurs, le Paris Saint-Germain a encore son destin entre ses mains avant la réception de Lyon, le 30 avril prochain dans un Parc des Princes qui devrait encore battre son record d’affluence pour un match de la section féminine, avec en plus, la présence du Collectif ultra Paris pour encourager une équipe qui peut encore rêver d’une troisième finale européenne.