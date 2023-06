Ligue des champions : Manchester City sacré pour la première fois après sa victoire contre l'Inter Milan (1-0)

Le titre tant attendu est enfin arrivé pour Manchester City ! Le club britannique a remporté la première Ligue des champions de son histoire, en battant l'Inter Milan (1-0). Deux ans après la première finale, perdue contre Chelsea, les Citizens étaient grandissimes favoris dans le stade olympique Atatürk, à l'ouest d'Istanbul (Turquie). Ils ont pourtant été tenus en échec par les Milanais à la mi-temps, et ont eu quelques frayeurs avec deux grosses occasions ratées de l'Inter en deuxième période. C'est Rodri qui a finalement délivré son équipe à la 68e minute.

Les Citizens succèdent au palmarès au Real Madrid et réalisent le triplé après leur succès en championnat et en Coupe d'Angleterre.

La quête de Ligue des champions était devenue à la fois un "rêve" et une "obsession" pour City, comme l'a reconnu l'entraîneur Pep Guardiola, sacré en 2009 et 2011 avec le FC Barcelone, mais tenu en échec depuis son arrivée en 2016 en Angleterre. L'Inter a remporté trois fois la compétition : en 1964, 1965 et 2010.

De Bruyne sort sur blessure

Le club anglais a connu un énorme coup dur avec la sortie sur blessure à la 36e minute de son meneur de jeu belge Kevin De Bruyne, visiblement touché à la cuisse droite et remplacé par l'Anglais Phil Foden. Le créateur des Citizens a fait une première fois appel aux soigneurs, a repris la partie, mais a finalement quitté les siens, la tête basse.

Son complice d'attaque Erling Haaland l'a réconforté au moment de sortir du terrain, puis il a pris place sur le banc des remplaçants après avoir tapé dans la main de l'entraîneur Pep Guardiola. De Bruyne a déjà connu pareille mésaventure lors de la première finale de Ligue des champions disputée par City, en 2021 contre Chelsea (0-1). Il avait été remplacé à l'heure de jeu par Gabriel Jesus.

