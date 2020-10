Ligue des champions : Marquinhos jouera au milieu de terrain face à Basaksehir

Ce ne sera donc pas le coup d'un match. Thomas Tuchel va bien reconduire Marquinhos au milieu de terrain mercredi face à Istanbul Basaksehir en Ligue des champions à l'image de sa composition samedi en championnat face à Dijon. La recrue Danilo Pereira devrait donc évoluer en défense centrale avec Presnel Kimpembe. "J'ai l'impression et c'est mon sentiment que Marquinhos est plus important pour nous lorsqu'il joue au milieu" s'est défendu l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

"Ce n'est pas une décision contre quelqu'un ou Danilo Pereira" a précisé Thomas Tuchel ce mardi. Le coach du PSG tente de déminer le terrain d'un possible choix pour dénoncer le recrutement opéré par Léonardo. "Il a déjà joué à ce poste et je l'aiderai du mieux possible" a répondu Presnel Kimpembe.

