Ligue des Champions : match reporté entre Dortmund et Monaco après une explosion près du bus du club allemand

Le match prévu mardi soir entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco en quarts de finale de la Ligue des Champions de football a été reporté à mercredi 18h45. La décision a été prise à 20h30 mardi et annoncée dans le stade de Dortmund, suite à une explosion qui a endommagé le bus du club allemand. Le défenseur espagnol Marc Bartra a été blessé.

"Le bus s'est mis en route" depuis l'hôtel de l'équipe dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne pour gagner le stade à une dizaine de kilomètres de distance lorsque "trois charges explosives ont détoné", a expliqué un porte-parole de la police de Dortmund, Gunnar Wortmann. Il a précisé que des vitres du bus avaient volé en éclat et qu'une personne à l'intérieur du véhicule avait été blessée, sans donner d'autres détails. Les charges avaient été placées sur la route.

Le président du club de Dortmund a indiqué après l'annonce du report du match que la personne blessée par l'explosion était le joueur Marc Bartra, confirmant des infos de la presse allemande qui avait indiqué que le joueur espagnol avait été transporté à l'hôpital avec une blessure au bras en particulier.

Le club allemand a remercié sur Twitter les spectateurs présents au Signal Iduna Park pour leur patience et leur compréhension, et notamment les supporters monégasques rassemblés dans le parcage, qui ont montré leur soutien au Borussia Dortmund en chantant.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J