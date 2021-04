Ligue des champions : Mbappé brille et Paris l'emporte face au Bayern Munich (2-3)

Il s'agit tout simplement de la première défaite du Bayern Munich depuis deux ans en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est imposé en Allemagne ce mercredi 7 avril grâce à deux buts de Mbappé et un but de Marquinhos (3-2). L'international français a ouvert le score servi par Neymar dès le tout début de match, le Brésilien une nouvelle fois passeur décisif quelques minutes plus tard pour Marquinhos, suite à un corner renvoyé. Menés deux buts à zéro, les Bavarois réagissaient d'abord par l'intermédiaire de l'ancien joueur du PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting, de la tête. Paris menait (2-1) à la mi-temps mais était largement dominé dans le jeu et Munich finissait par égaliser, encore de la tête, Joshua Kimmich déposait un centre sur la tête de Thomas Muller.

Souffrance mais victoire

Alors qu'il restait une demi-heure de jeu et que Munich semblait avoir pris le dessus, Paris a placé un contre fatal. Di Maria, bien décalé par Draxler, lançait Kylian Mbappé. Seul face à deux défenseurs du Bayern l'international français faisait parler son talent, sa frappe laissait Manuel Neuer sans réaction. Après cela, Paris défendait, sans Marquinhos et Diallo, blessés et tous les deux sortis en cours de match, et remportait le match. Paris a souffert, mais avec efficacité et réussite, se met en bonne posture avant le match retour.

La stat : 31 contre 6

Le Bayern a dominé ce match outrageusement : les Allemands ont frappé 31 fois au but, contre 6 seulement pour les Parisiens. Keylor Navas a été excellent et Munich a manqué d'efficacité dans le surface de réparation. Sous la neige, c'est un match mémorable qu'a livré le Paris Saint-Germain.