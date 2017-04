Ligue des Champions : Monaco affrontera la Juventus en demi-finales

L'AS Monaco défiera la Juventus de Turin pour les demi-finales de la Ligue des Champions selon le tirage au sort qui s'est déroulé ce vendredi midi. L'autre affiche du dernier carré oppose le Real Madrid à l'Ateltico.

Fin du suspense : ce sera la Juventus et sa défense de fer ! Après avoir éliminé Dortmund, Monaco a hérité du voisin italien dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes selon le tirage au sort effectué ce vendredi midi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse).

Les matches auront lieu les 2 et 3 mai (aller) et les 9 et 10 mai (retour). L'ASM a le désavantage de se déplacer au retour à Turin.

La Juve, sa BBC, la frustration de 2015

L'attaquant star de Monaco, Kylian Mbappé, 18 ans, va pouvoir se mesurer à des références mondiales en matière de défense. Car la Juve aussi a sa "BBC" (Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini). Cette semaine, le gardien et sa paire de défenseurs ont tranquillement étouffé le Barça (0-0 au retour au Camp Nou ; succès 3-0 à l'aller), qui avait pourtant sidéré la planète avec la "Remuntada" infligée au Paris SG (6-1 en 8e de finale retour après avoir perdu l'aller 4 à 0).

Affronter la "Vieille Dame", sera donc l'occasion pour l'AS Monaco de prendre une revanche sur la saison 2014/15 : l'équipe de la Principauté n'avait été éliminée que de justesse en quart de finale face aux Piémontais (1-0 à l'aller; 0-0 au retour). La Juventus s'était ensuite inclinée en finale face au Barça.

Vadim Vasilyev (vice-président de Monaco, opposé à la Juventus, au micro de BeINSports) : "Par son style de jeu, c'est un adversaire difficile. Bon, ce sera une revanche. Il y a deux ans, cette équipe de la Juve était déjà très forte. Ils sont encore plus forts, mais nous aussi. A l'époque, ça s'était joué sur des détails. C'est nos voisins, ce sera un match sympathique. On est concentrés. Maintenant, tous les adversaires sont compliqués. On va affronter la Juventus avec toutes nos forces. L'ambiance (mercredi contre Dortmund, ndlr) à Louis-II était tellement incroyable. J'appelle tous nos supporteurs à être là pour l'aller comme pour le retour".

Le derby Real Madrid-Atletico

L'autre affiche opposera le Real Madrid, tenant du titre, à son voisin de l'Atletico Madrid. Le Real a battu deux fois l'Atletico en finale de la Ligue des champions, en 2014 et 2016.

Zinedine Zidane, qui a gagné la Ligue des champions (la 11e du club) pour sa première saison sur le banc du Real la saison passée, rêve lui d'égaler une marque historique. Seul Arrigo Sacchi a remporté sur le banc deux Ligues des Champions successives avec le même club, l'AC Milan en 1989 et 1990. "Zizou" doit d'abord éliminer les "Colchoneros" d'Antoine Griezmann en demi-finale pour rêver de cet exploit en finale à Cardiff le 3 juin.

