Ligue des Champions : Monaco, battu (2-1) par le Besiktas, voit ses chances de qualification s'éloigner

Le FC Monaco a perdu ce mardi soir son match contre le club turc du Bekistas, sur un score de 2-1, malgré un but de Falcao, qui n'a pas suffi aux monégasques pour sauver leur destin en Ligue des Champions cette saison.

La situation s'aggrave encore un peu plus pour les Monégasques : après avoir brillé jusqu'en demi-finales la saison dernière, le club voit ses chances de qualification en phases finales s'éloigner de façon presque irrémédiable. Après sa défaite 2-1 mardi soir contre le club turc du Besiktas, l'ASM, qui ne compte qu'un point au tableau, est dernier de son groupe.

Malgré une lueur apportée à la 30e minute de jeu par un but de Radamel Falcao après une passe en profondeur de Keita Baldé, Monaco n'a pas réussi à contrer le club turc, qui a enchaîné à la 34e avec un but de Tosun, qui a marqué à nouveau à la 54e. Le Besiktas a même eu une occasion de but à la 75e minute, avec une frappe d'Oguzhan Ozyakup repoussée par Subasic.

Un exploit pour se qualifier

Alors que le club turc s'approche des huitièmes de finale, la débâcle semble ne plus s'arrêter pour Monaco, qui vient d'enchaîner sa troisième défaite en quatre matches (en comptant la ligue 1). Le champion de France est en chute libre, après un excellent début de saison, et pâtit notamment d'une défense qui compte de nombreux trous d'air.

La qualification n'est mathématiquement pas impossible pour Monaco, mais elle tiendrait de l'exploit : jusqu'à présent dans l'histoire de la compétition, aucun club français n'a réussi à se qualifier pour les phases finales avec un total de points aussi faible à ce stade.