Ligue des Champions : Monaco à Dortmund pour poursuivre son épopée

Monaco se déplace sur la pelouse des Allemands du Borussia Dortmund ce mardi en quart de finale de la Ligue des Champions (20h45). L'ASM veut poursuivre sa belle épopée européenne face au "Mur Jaune".

Jusqu'où ira le club du Rocher, dernier club de Ligue 1 en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ? Monaco défie au Signal Iduna Park le Borussia Dortmund, l'une des équipes les plus abordables lors du tirage au sort pour passer ce tour.

Un mur jaune les sépare

Les deux équipes se ressemblent beaucoup, sauf pour le soutien populaire : l'immense mur jaune du Borussia ferait à lui seul déborder Louis-II. Dans "la Sud", plus grande tribune debout d'Europe, les 24.500 fanatiques du Borussia forment une muraille mouvante et beuglante, jaune et noire, presque aussi célèbre que le "Kop" de Liverpool pour quelques renversements de légende. Devant son public de fidèles absolus, la plupart des places étant louées à vie voire se transmettant de génération en génération dans les familles de la Ruhr, Dortmund n'a plus perdu en championnat depuis mai 2013, et il est invaincu cette saison en Ligue des Champions.

Évidemment, "Louis-II confidentiel" souffre de la comparaison, mais le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev, rappelle que le stade de la Principauté était plein (16.000 spectateurs) et a poussé son équipe pour renverser Manchester City en 8e de finale retour (3-1, 3-5 à l'aller).

Vainqueur en 1997, finaliste en 2013, Dortmund cartonne en C1 cette saison. Après avoir terminé première de son groupe devant le Real Madrid, l'équipe allemande a effectué une petite "remontada" face à Benfica en 8e de finale. Finaliste en 2004, Monaco rêve de voir Cardiff pour la finale le 3 juin prochain.

Football champagne et bébés footballeurs

Dès l'aller, le grandiose décor du Signal Iduna Park promet à ses fans un feu d'artifice avec les deux équipes les plus jeunes de la compétition, avec les fusées tricolores Ousmane Dembélé (Borussia) et Kylian Mbappé (ASM), et toutes deux portées vers un football très offensif.

Deuxième meilleure attaque de la compétition (25 buts), Dortmund s'appuie sur un Pierre-Emerick Aubameyang dans une forme impressionnante depuis quelques semaines. "PAM", qui a joué à Monaco en 2010-2011, n'a pas marqué lors de la défaite samedi à Munich (4-1), mais avant ce match, il restait sur une série de 11 buts en sept matches, dont un triplé et deux doublés. En huitième de finale, c'est le Gabonais qui a assommée Benfica d'un triplé au match retour (4-0), portant son total à 7 buts dans la compétition européenne (troisième derrière Messi 10 et Cavani 8).

Monaco de son côté file vers les 100 buts en France (88 en Ligue 1 au bout de 31 matches), et a prouvé contre le Manchester City du Maître Guardiola que le foot offensif de Leonardo Jardim s'exportait au plus haut niveau.

Bakayoko et Sidibé out

Les coups peuvent pleuvoir de partout : Mbappé, bien sûr, mais aussi Valère Germain, Thomas Lemar, Bernardo Silva ou Radamel Falcao. Le capitaine colombien a marqué le but vainqueur à Angers (1-0) qui permet à l'ASM de rester en tête du Championnat de France. Monaco déplore l'absence de Tiémoué Bakayoko, le ratisseur du milieu de terrain, suspendu, et de Djibril Sidibé est forfait (appendicite).

Dortmund doit faire sans deux cadres de l'attaque, Marco Reus et surtout Mario Götze. Le buteur de la dernière finale de Coupe du monde, touché par un mystérieux problème de métabolisme, est forfait jusqu'à la fin de la saison.