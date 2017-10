Ligue des champions : Monaco en difficulté pour affronter le Besiktas

Le FC Monaco, en difficulté depuis plusieurs semaines en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, affronte ce mardi soir le Besiktas. Le club monégasque doit gagner pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification.

Après deux matches joués en Ligue des champions cette saison, le FC Monaco ne compte qu'un point au tableau. S'il ne veut pas mettre en danger ses chances de qualification, le club de Leonardo Jardim doit battre ce mardi soir (à 20h45) le club turc du Besiktas.

Les Monégasques sont effectivement en difficulté depuis plusieurs semaines : depuis une défaite face à Nice 4-0 en Ligue 1 le 9 septembre dernier, Monaco a enchaîné deux victoires, deux nuls et deux défaites.

Défaites de fin de match

Ses trois derniers matches sont deux défaites et un nul, dont deux où le jeu a basculé dans les arrêts de jeu, lorsque Monaco s'est fait rejoindre par Montpellier (1-1) et battre à Lyon (3-2). "Ce n'est pas bien de travailler et de perdre des points comme ça en fin de match", avait déclaré Jardim après la défaite face à Lyon.

Pour se relancer, Jardim compte s'appuyer sur son buteur Falcao, qui était absent vendredi lors de la défaite à Lyon. La tâche sera ardue, face à un Besiktas leader du groupe alors même qu'il est en difficulté dans son championnat national.