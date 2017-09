Ligue des Champions : Monaco-Porto, l'ASM joue déjà gros

Monaco, qui reste sur deux succès autoritaires en championnat, doit confirmer en Ligue des Champions avec la réception de Porto ce mardi soir (20h45), remake de la finale de 2004.

Revenu à un point du Paris SG, grâce au nul des Parisiens à Montpellier (0-0) ce week-end, Monaco n'aura pas en tête la complexité de la compétition nationale au moment d'affronter Porto, l'équipe qui l'avait privée du sacre européen en 2004 (0-3 en finale).

Lemar dans le couloir gauche

Jardim pourra même compter sur le retour comme titulaire de l'international Thomas Lemar dans le couloir gauche. Ce dernier évoluera devant le sélectionneur national Didier Deschamps, qui sera présent en tribune du Stade Louis-II.

Lemar comme Monaco vont jouer gros contre l'actuel leader du championnat portugais, mené par l'ancien entraîneur de Nantes, Sergio Conceiçao, dont l'équipe viendra d'abord pour ne pas perdre. Après leur défaite inaugurale à domicile contre Besiktas (3-1), les Portugais se relanceraient s'ils ne perdaient pas.

💬 @leonardojjardim : "Chaque saison est une nouvelle histoire. Nous devons penser au présent et repartir vers une nouvelle aventure" #ASMFCPpic.twitter.com/CIWFlWT3KS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 25, 2017

Dans ces conditions, il se pourrait que le dernier match de poule, le 6 décembre prochain au Stade Dragao de Porto, puisse être une finale pour la qualification en huitième de finale.

Valoriser le point pris à Leipzig

En face, Falcao et les siens ne sont pas forcément dans une position plus confortable. Le nul ramené de Leipzig (1-1), contre des vice-champions d'Allemagne novices à ce niveau de compétition, et très tendres, peut être analysé comme une contre-performance.

Car désormais, Monaco doit l'emporter pour valoriser ce point. Son histoire prouve que l'équipe de la Principauté en est capable. Il faut ainsi remonter à la saison 2000-2001 pour retrouver trace d'un début de parcours de Monaco sans aucune victoire lors des deux premiers matches de poule.

Mais Porto, annoncé comme très compact, sera très difficile à manier. D'autant qu'au-delà de la réussite exceptionnelle de Falcao depuis le début de la saison, l'animation offensive est toujours en rodage.

Et puis le climat autour du club est loin d'être idéal. La situation du président milliardaire Dmitri Rybolovlev, au coeur de différentes affaires et récemment mis en cause dans divers médias pour ses liens supposés avec plusieurs hauts responsables policiers et judiciaires monégasques, n'incite pas à la sérénité. Lundi, ce dernier a dénoncé de "pures inventions".