Ligue des Champions : Monaco (quasi) éliminé après sa lourde défaite contre Bruges

Dès la première demi-heure, le match était plié. Monaco a été corrigé à domicile à Louis-II par Bruges (4-0).

Entre résultats sportifs catastrophiques et révélations dans le cadre des Football Leaks, l'AS Monaco jouait sa saison européenne à quitte ou double. Et à deux journées de la fin de la phase de poule, l'ASM dit au revoir à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Avant-dernier de Ligue 1, le Monaco de Thierry Henry va devoir espérer décrocher une qualifaiction en Ligue Europa en termiant 3e de son groupe A qui comprend Dortmund et l'Atletico Madrid.

Et surtout se concentrer sur le championnat de France pour s'éloigner de la zone de relégation. Prochain adversaire : le leader parisien. Pas sûr que ce soit le match idéal pour se relancer.