VIDÉOS - Ligue des Champions : Monaco rattrape son retard face à Manchester City et va quarts de finale (3-1)

Monaco a réussi à remonter ses deux buts de retard face à Manchester City mercredi soir en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après leur succès 3-1, les Monégasques accèdent aux quarts de finale.

Il y aura un club français en quarts de finale de la Ligue des Champions : l'AS Monaco a réussi à décrocher sa qualification en s'imposant 3-1 mercredi soir face à Manchester City en 8e de finale retour, au stade Louis II. Un exploit pour les Monégasques, après la victoire des Anglais au match aller 5 à 3.

Une très belle première période pour Monaco

Kylian Mbappé a ouvert le score pour Monaco dès la 8e minute de la rencontre, Fabinho a lui marqué à la 29e minute. Au terme d'une première période proche de la perfection, les Monégasques menaient 2-0.

Tiémoué Bakayoko offre la qualification à Monaco

Leroy Sané a réduit le score en inscrivant le premier but de Manchester City à la 71e, mais l'AS Monaco, bien décidée à se hisser jusqu'en quarts de finale de la Ligue des Champions, a tenu bon.

C'est Tiémoué Bakayoko qui offre la qualification à son équipe, avec un but de la tête sur un coup franc de Thomas Lemar, à la 77e minute de cette rencontre.

Immense joie au coup de sifflet final

"Tout le monde est content. Nous avons réussi notre objectif de qualifier l'équipe. on l'a fait avec un gros match, une grande première mi-temps. On a pressé l'adversaire sur tout le terrain. On n'a pas laissé City jouer", a déclaré après la rencontre Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque.

Kylian Mbappé, auteur du premier but pour l'AS Monaco, ne cachait pas son euphorie après le coups de sifflet final : "Voyez mes yeux, j'ai les yeux qui brillent, c'est vraiment incroyable, je savoure et j'espère que ce n'est que le début. Clairement c'est un exploit, contre une équipe de Manchester City qui fait partie des meilleures d'Europe, avec des joueurs de classe mondiale, et on a réussi à élever notre niveau et se montrer à la hauteur". "C'est une fierté pour nous, c'était une joie immense au coup de sifflet final", a réagi quant à lui Tiémoué Bakayoko, artisan de cette qualification.

Une joie communicative, comme le montrent ces images du club dans le vestiaire après la rencontre :

"🎤On est en 1/4, on est en 1/4🎤" La joie du vestiaire après la qualif !!! #ASMMCI pic.twitter.com/qmZsq5ZV5n — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 15, 2017

L'Atletico Madrid s'est également qualifié mercredi soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après son match nul face à Leverkusen 0-0 (victoire 4-2 au match aller).