Ligue des Champions : Monaco reçoit Dormund pour une place en demies, les supporters unis une semaine après l'attaque

Une semaine après l'attaque contre le Borussia Dortmund, Monaco reçoit le club allemand avec l'objectif d'accéder aux demi-finales de Ligue des Champions. L'ambiance s'annonce amicale au stade Louis-II entre supporters de l'ASM et du Borussia grâce aux liens tissés suite à l'attaque du 12 avril.

L'AS Monaco retrouve le Borussia Dortmund mercredi soir (20h45) au stade Louis-II en quarts de finale de la Ligue des Champions, une semaine après l'attaque qui a visé un bus du club allemand avant le match aller. La rencontre avait été reportée d'un jour, et remportée par Monaco (3-2). Grâce à cet avantage, et s'ils restent concentrés mercredi, les Monégasques peuvent atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions pour la quatrième fois de leur histoire.

Nous devons évacuer ce qui s'est passé" - Thomas Tuchel, entraîneur de Dortmund

Tout dépendra de l'état de forme et surtout du mental des joueurs du Borussia, huit jours seulement après les explosions qui ont pris leur bus pour cible, faisant deux blessés dont le joueur Marc Bartra, absent pour ce match retour. L'équipe de Dortmund avance jour après jour dans son travail de gestion du traumatisme, avec l'aide de psychologues pour certains joueurs, alors que les auteurs de l'attaque courent toujours et qu'aucune piste ne semble privilégiée par la police. "Nous devons évacuer ce qui s'est passé", a dit lundi à Monaco l'entraîneur du club allemand, Thomas Tuchel. "Nous abordons ce match pleinement concentrés. Je suis sûr que tout ce qui s'est passé la semaine dernière nous a rapprochés et nous a rendus encore plus forts."

Retrouvailles amicales entre les supporters

Samedi en championnat, Dortmund a démontré sa capacité à rebondir avec une victoire 3-1 face à Francfort. Mais après le match, certains des joueurs n'ont pas pu retenir leurs larmes lors de l'hommage que leur rendu par le célèbre "Mur Jaune", la tribune populaire du Borussia, aux 24.000 fans debout. Les supporters de Dortmund devraient également se faire entendre mercredi soir à Monaco : ils seront 3.000, sur les 18.500 places du stade Louis-II.

Les fans du Borussia devraient être accueillis chaleureusement par leurs homologues monégasques, en réponse aux élans de solidarité manifestés mardi dernier en Allemagne après le report du quart de finale aller. Certains Monégasques avaient été hébergés par des supporters de Dortmund. Depuis, le mot-dièse "#WelcomeBVBFans" ("Bienvenue supporters du BVB") a été lancé sur Twitter par des supporters monégasques, qui espèrent réserver un bel accueil à ceux du Borussia... et pourquoi pas les retrouver autour d'un verre.

👏👏 La belle initiative de nos supporters pour accueillir au mieux les fans du @BVB via le hashtag #WelcomeBVBFans ! #ASMBVB pic.twitter.com/MDQjuI1QSu — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 18, 2017