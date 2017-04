Ligue des Champions : Monaco s'impose à Dortmund, au lendemain de l'attaque contre un bus du Borussia (2-3)

Au lendemain de l'attaque contre un bus du Borussia Dortmund qui a fait deux blessés et provoqué le report du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le club allemand et Monaco, les Monégasques ont remporté ce match (2-3), dans un stade en fête, pour oublier le drame de la veille.

Certains se demandaient si la reprogrammation mercredi du quart de finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco n'intervenait pas trop tôt, au lendemain de l'attaque qui a visé un bus du club allemand, blessant un joueur, Marc Bartra, et un policier. Il y avait de quoi douter de la capacité des joueurs du Borussia à se concentrer sur la rencontre au lendemain du drame... mais les Allemands, même s'ils s'inclinent 2-3 face à l'AS Monaco, ont démontré mercredi soir qu'ils étaient prêts pour le match, ils ont tout cas su répondre aux assauts monégasques, en réduisant l'écart à deux reprises. Tout en ayant une pensée pour leur coéquipier blessé, l'international espagnol Marc Bartra.

Le stade allemand a scandé, avant le coup d'envoi du match, le nom du défenseur espagnol blessé mardi par les engins explosifs qui ont visé le bus du Borussia Dortmund. Et sur la pelouse comme dans les tribunes, les marques de soutien au joueur ont été nombreuses.

Roman Bürki showing support for his teammate, who he was sat next to on the bus yesterday. pic.twitter.com/MiF3ODrcuC