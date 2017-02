Ligue des Champions : Monaco s'incline face à Manchester City (5-3) après un match complètement fou

Festival de buts mardi soir en Ligue des champions avec une victoire d'une intensité folle de Manchester City contre Monaco (5-3). Sept buts, onze cartons jaunes, pour un match effréné qui a ravi les supporters.

Si proche de l'exploit, mais au final si loin des quarts. Monaco a fini par craquer contre le Manchester City (5-3) au terme d'un match absolument fou, mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Certes, Monaco n'a pas tout perdu avec ses trois buts en Angleterre, mais Monaco et son entraîneur Leonardo Jardim se sont tirés une balle dans le pied après avoir mené deux fois au score. Ils ont impressionné lors d'un match au rythme effrené, mettant à nu toutes les failles des premiers mois de l'ère Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, avant de s'effondrer en fin de match.

Onze cartons jaunes

La gestion des gardiens, avec le départ de Joe Hart, les hésitations pour finalement finir par titulariser Caballero, la défense poreuse jamais réparée par le Catalan: tout cela s'est retourné contre Guardiola au plus mauvais moment. Mais ce match incroyable a peut-être prouvé que le technicien espagnol pouvait diriger son City vers les sommets. Les Mancuniens ont en tout cas montré de superbes ressources mentales pour revenir systématiquement dans le match et soutenir un impressionnant défi physique ponctué par onze cartons jaunes!

Un festival de buts

Dans un match qui s'est emballé dès les premières minutes, ce sont les Citizens qui ont ouvert le score grâce à Sterling (26e), avant que Falcao (31e) et Mbappe (40e) ne donnent l'avantage à l'ASM. Falcao avait une balle de break sur pénalty (48e), mais c'est finalement Aguero qui a égalisé sur une boulette de Subasic (58e). Le Colombien s'est racheté dans la foulée en signant un doublé somptueux, éliminant Otamendi avant de lober Caballero (61e). Mais en fin de match, les Monégasques ont craqué physiquement et encaissé deux buts d'Aguero (71e) et Stones (73e) sur corner, point faible de Monaco cette saison. Leroy Sané, très bon ce mardi soir encore, a conclu la soirée en fin de match (80e), sur une offrande d'Aguero. Monaco repart quand même avec trois buts à l'extérieur et garde une chance pour le match retour à Louis II, Manchester City a pris une option sur la qualification.

Dans l'autre match de la soirée, l'Atletico Madrid s'est imposé sur la pelouse du Bayer Leverkusen 4 à 2 avec notamment un but de Griezmann et Gameiro. Mercredi, Porto reçoit la Juventus Turin et Séville accueille Leicester.