EN DIRECT - Ligue des Champions : suivez le tirage au sort des demi-finales

Le Real Madrid de Zidane et Ronaldo ? L'Atletico Madrid de Griezmann ? La Juventus et sa défense de fer ? Monaco saura ce vendredi à partir de midi ce que lui réserve le tirage au sort des demi-finales de Ligue des Champions qui se déroule au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse).

La bande à Mbappé sait qu'elle va souffrir, stresser mais aussi savourer d'être arrivée là. Après avoir éliminé Dortmund, Monaco s'est hissé dans le dernier carré de la plus prestigieuses des compétitions européennes et va se frotter au gratin européen : le Real Madrid, l'Ateltico Madrid ou la Juventus.

Le tirage est organisé au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) ce vendredi à partir de 12h, à suivre en direct.

Les matches auront lieu les 2 et 3 mai (aller) et les 9 et 10 mai (retour). La finale est programmée à Cardiff le 3 juin.

Le Real, entre ZZ, CR7 et l'épopée de 2004

Si c'est le Real, la défense monégasque sait qu'elle devra gérer un extra-terrestre, Cristiano Ronaldo, qui vient d'inscrire cette semaine ses 99e, 100e et 101e buts en Ligue des champions. Le Portugais est le premier à franchir cette barre mythique. Zinédine Zidane, qui a gagné la Ligue des champions (la 11e du club) pour sa première saison sur le banc du Real la saison passée, rêve lui d'égaler une marque historique. Seul Arrigo Sacchi a remporté sur le banc deux Ligues des champions successives avec le même club, l'AC Milan en 1989 et 1990.

Si c'est le Real, des souvenirs de l'épopée de 2004 (quand Monaco avait été battu en finale par Porto) vont resurgir. Comme celui d'une causerie fondatrice de Didier Deschamps, alors coach monégasque, avant le quart de finale retour contre le Real Madrid, où jouaient un certain Zinédine Zidane et Ronaldo, le Brésilien. Le Real avait remporté l'aller 4 à 2. "Y'a rien qu'est fini les mecs, même dans le scénario le pire - c'est-à-dire s'ils marquent rapidement - rien n'est fini, ça ne change rien", lance à ses joueurs un DD aux cheveux gominés en petite crête, cravate noire sur chemise blanche. Bien vu: Raul marque le premier au retour pour le Real, mais un doublé de Giuly et un but de Morientes permettent à Monaco de gagner 3-1 et d'aller en demi-finale (pour battre Chelsea).

L''Atleti', "Grizou" et les débuts de Falcao

Au Real, il y a Karim Benzema qui n'est plus appelé en équipe de France depuis sa mise en examen dans la fameuse affaire de la sex-tape. Mais dans l'autre club de Madrid, l'Atletico, il y a Antoine Griezmann, le nouvel attaquant star des Bleus. Le match à distance entre "Grizou" et Kylian Mbappé, le "baby boss" du foot français, serait forcément au centre de tous les regards. Il y aurait aussi du beau duel tactique au menu entre Leonardo Jardim qui épate en Europe et Diego Simeone, celui qui sait enrayer les belles mécaniques adverses et transcender ses joueurs.

Pour Radamel Falcao, l''Atleti' ferait remonter de beaux souvenirs à la surface. Le "Tigre" y a joué de 2011 à 2013 et a laissé sa griffe, comme ce triplé inscrit en une mi-temps le 31 août 2012 face à Chelsea pour remporter la Supercoupe d'Europe (vainqueur C1 contre vainqueur C3), disputée ce jour là à Monaco (4-1 score final). Il débarquera d'ailleurs en Principauté l'été suivant.

La Juve, sa BBC, la frustration de 2015

Kamil Glik est-il un roc? Si Monaco tire la Juve, il va pouvoir se mesurer à des références mondiales en matière de défense. Car la Juve aussi a sa "BBC" (Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini). Cette semaine, le gardien et sa paire de défenseurs ont tranquillement étouffé le Barça, qui avait pourtant sidéré la planète avec la "Remuntada" infligée au Paris SG (6-1 en 8e de finale retour après avoir perdu l'aller 4 à 0).

Affronter la "Vieille Dame", ce serait l'occasion de prendre une revanche sur la saison 2014/15: Monaco n'avait été éliminé que de justesse en quart de finale face aux Piémontais (1-0 à l'aller; 0-0 au retour). La Juventus s'était ensuite inclinée en finale face au Barça.

(avec AFP)